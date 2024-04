A edição desta quarta-feira, 17, traz como destaque da previsão do tempo, a expectativa que aponta para o ingresso do primeiro pulso de frio do ano em Santa Catarina.

Além disso, para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre, é hora de colocar todos os planos em prática sem se preocupar com a chuva.

Isso porque, o tempo seco está previsto para predominar sobre a região e o estado como um todo, na segunda metade desta semana.

Com o objetivo de abordar de forma detalhada e abrangente todos os pormenores que envolvem esta síntese apresentada acima, procuramos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Os detalhes desta conversa estão inseridos no boletim, emitido então pelo profissional e compartilhado com a nossa coluna, que você confere a seguir.

Frio e geada à vista em SC

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para iniciar este boletim, vamos abordar o primeiro pulso de frio invernal do ano, que está previsto para então atingir Santa Catarina na segunda metade desta semana.

As temperaturas na Serra catarinense podem, até mesmo, encostar em 0°C entre quinta-feira e sábado, com o risco de geada não sendo descartado nas primeiras horas do dia.

Além disso, é esperado que o tempo seco predomine em todo o estado.

O frio em Brusque e região

Chegou o momento de abordar como esse primeiro pulso de frio do ano irá afetar Brusque e sua região. Começamos com boas notícias para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

O tempo seco e ensolarado deve começar a estar presente de forma gradativa, já a partir desta quarta-feira, mantendo a estabilidade climática até pelo menos o domingo.

Durante esse intervalo de três a quatro dias, as madrugadas prometem ser bem amenas, com algumas cidades de maior altitude, a citar Vidal Ramos e Presidente Nereu, podendo registrar frio abaixo de 10°C.

De uma maneira mais ampla, mínimas noturnas entre 12 a 15°C são esperadas na maioria dos municípios do Vale do Itajaí.

Quanto às tardes, não antecipamos uma queda significativa por parte dos termômetros em relação aos valores máximos, com o clima outonal predominando, diante de uma oscilação entre 24 a 26°C na região.

Portanto, as notícias são as melhores possíveis para quem planeja atividades externas, sem se preocupar com a chuva na segunda metade desta semana.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, os volumes de chuva observados no período entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi>>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

