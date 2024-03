Na noite de sábado, 23, os moradores de Brusque foram agraciados com a visão da lua quase cheia emergindo entre as nuvens, emoldurando o céu da cidade com seu brilho prateado.

A nossa coluna explorou diversos locais em busca das vistas mais privilegiadas para capturar essa ocasião ímpar.

A lua vista no parque

A principal atração da noite foi no Parque das Esculturas, palco do evento “Astronomia no Parque”, promovido pelo Clube de Astronomia de Brusque (CAB).

Telescópios potentes foram disponibilizados para os visitantes, proporcionando às famílias uma experiência única de observação.

O evento foi um sucesso, especialmente entre o público infantil, que se maravilhou com a visão do satélite natural da Terra.

Lua, telescópios e belas fotos

Conforme anunciado, encerramos esta edição com chave de ouro, revelando cenas que, sem dúvida, o farão vibrar em cada cenário onde a noite de Brusque é a protagonista.

Selecionamos meticulosamente estas fotografias, permitindo que você, nosso estimado leitor, aprecie belas imagens que refletem nosso compromisso em oferecer conteúdos significativos e envolventes.

