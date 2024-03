Durante suas explorações por Guabiruba, a coluna Blog do Ciro Groh descobriu a casa Schroeder, uma das edificações mais antigas de todo o Vale do Itajaí.

*Confira as imagens da casa histórica no fim desta edição

Localizada no bairro Pomerânia, esta residência não apenas ostenta uma arquitetura externa admirável, mas também resguarda inúmeras narrativas em seu interior.

Casa da família Schroeder

Originária da família Schroeder, a época precisa que marcou o início dos trabalhos de edificação da residência ainda é um mistério.

No entanto, é indiscutível que, no mínimo, quatro gerações já imprimiram suas vidas neste recinto histórico.

Segundo Isolde Schroeder Baumgart, 62 anos, uma das herdeiras da propriedade, os avós de seus progenitores nasceram nesta casa, sugerindo que ela então tenha sido construída pelos pioneiros colonizadores alemães, provavelmente muito antes do início do século XX.

A casa e a manutenção

Hoje, Isolde e seu esposo, Rigon Baumgart, assumem a responsabilidade pela preservação, tanto da moradia quanto de seus arredores.

O ambiente exterior é meticulosamente mantido, emanando uma beleza singular. Rigon encarrega-se de aparar a grama e de zelar pela conservação impecável da propriedade.

Adjacente à residência, encontra-se um rancho igualmente antigo, cuja existência remonta a mais de um século, adicionando camadas adicionais de valor e história ao cenário.

Impregnada de uma atmosfera encantadora e um patrimônio cultural abundante, a propriedade da família Schroeder é uma paragem obrigatória para aqueles que apreciam a beleza natural e a riqueza histórica da região.

Expressamos nossa sincera gratidão ao casal Baumgart pela acolhedora hospitalidade e por então compartilharem conosco a história desta relíquia em Guabiruba.

Galeria de fotos após anúncios

Mais uma pauta relevante, livre de futilidades, então trazida até você graças ao apoio dos generosos patrocinadores do Blog do Ciro Groh.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando, pois, as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Entre pelos e folhas: veterinário de Brusque expõe sua paixão por bonsais

2. Inverno estendido: La Niña então promete mexer no clima de SC em 2024; Brusque na rota

Casa Schroeder em fotos

Esta edição visa apresentar, de maneira clara e objetiva, o cenário histórico que permeia a casa Schroeder, no bairro Pomerânia em Guabiruba.

Através das imagens então cuidadosamente selecionadas, convidamos você a conferir e encerrar esta matéria com estilo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK