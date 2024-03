Gustavo Pruner, um veterinário de Brusque, encontra no cultivo de bonsais uma paixão que transcende seu trabalho.

Na parte externa de sua clínica, um jardim diversificado abriga espécies variadas dessas árvores em miniatura, símbolos de tranquilidade e beleza.

Consciente da saúde ambiental, Gustavo assegura que todos os vasos são meticulosamente projetados para evitar o acúmulo de água, eliminando qualquer possibilidade de proliferação de mosquitos da dengue.

Bonsais como passatempo

Iniciado como um passatempo relaxante, o cultivo de bonsais rapidamente se tornou uma paixão para Gustavo.

Com a precisão de um veterinário, ele aplica seu conhecimento em cuidados animais para nutrir e manejar seus bonsais, garantindo o crescimento saudável de cada árvore.

Ele é particularmente atento aos locais onde os mosquitos poderiam se proliferar, mantendo assim, o ambiente seguro e saudável.

Este hobby não apenas o satisfaz, mas também aprimora sua paciência e foco, qualidades que refletem positivamente em sua vida pessoal e profissional.

Conhecimento compartilhado

Gustavo não guarda seu saber apenas para si; ele o compartilha generosamente com amigos e clientes, orientando-os sobre os cuidados necessários com essas obras de arte vivas.

Para ele, acompanhar o desenvolvimento de um bonsai é então uma experiência sem igual.

“Descobri o bonsai em 2017, mas foi durante o isolamento social, da pandemia, que me dediquei profundamente a essa arte”, explica Gustavo.

“Esse período me permitiu conectar com outros entusiastas e enriquecer meu conhecimento. Hoje, o bonsai é mais que um hobby; é uma parte do que sou”, explica.

“Cada bonsai é um compromisso de longo prazo, exigindo atenção diária e meticulosa. Dedico alguns minutos todos os dias para cuidar deles”, complementa, destacando a importância de uma rotina constante de cuidados.

Entre figueiras, caliandras, quaresmeiras, primaveras e outras espécies em adaptação, Gustavo cultiva então uma coleção impressionante.

Ele enfatiza que seu cultivo não é motivado por lucro, mas sim pelo amor e pela satisfação que essa prática lhe traz.

Além disso, ele garante que a beleza de seus bonsais não vem com o custo da saúde pública, pois a prevenção da dengue é uma prioridade em seu santuário verde.

A beleza dos bonsais em fotos

Concluímos esta edição diante de uma seleção encantadora de fotografias que capturam, com precisão, o espaço harmoniosamente decorado por Gustavo com bonsais, situado nas imediações de sua clínica.

A dedicação e o seu esmero ficam evidentes em cada detalhe, retratado então nessas imagens.

