Mega-Sena: apostas de Brusque são premiadas no concurso 2703; saiba valores recebidos

Uma aposta de Brusque foi premiada no concurso 2703 da Mega-Sena na noite da quinta-feira, 20. As apostas acertaram quatro números.

Os números sorteados foram 03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56. O prêmio principal estava estimado em R$ 75 milhões.

As apostas, do tipo simples, foram realizadas em diversas lotéricas. O maior premiado recebeu R$ 1.984,26, já as outras apostas receberam R$ 661,42.

