Essa semana duas crianças de três anos fugiram de uma escola em Balneário Camboriú. Elas foram encontradas logo em seguida, sendo que uma delas falou que estava indo para casa e que estava levando o amigo junto com ela. Três anos! Já pensasse? As câmeras de segurança no entorno da escola mostraram as imagens dos dois meninos saindo correndo sem que ninguém os visse. Interrogados pela polícia, a professora Kátia Cega e o diretor Stevie Wonder, disseram que tudo ocorreu muito rápido e que eles não viram as crianças saindo da escola. O guarda Jocelino, que veio transferido da penitenciária de Mossoró, também afirmou que não percebeu nada de estranho acontecendo enquanto ele estava na guarita. Já o conserveiro da instituição, senhor Luiz Inácio, disse que não sabia de nada, mesmo aparecendo no vídeo. Já para a polícia as crianças falaram que não gostavam da merenda, que naquele dia seria minéstra com Quick de morango e resolveram ir comer em casa. Olha, a gente brinca, mas só por Deus que não aconteceu o pior!

O gato de botas

No Procon de Brusque havia uma gata (o bichano!) que foi adotada pelo pessoal do órgão há algum tempo atrás. Quando mudou a diretoria do órgão foi solicitada a remoção do animal e isso gerou uma pá de comentários, principalmente nas redes sociais aqui da cidade. Vem cá, vocês acham mesmo que uma repartição pública é um local para você ter um gato, por exemplo? Vocês já imaginaram se cada servidor público resolver levar o seu animalzinho de estimação para o trabalho como isso vai ficar? Imagina isso lá em Tijucas, cada funcionário público chegando com a sua gaiola pra trabalhar? Em Floripa, cada um chegando com a sua bucica? Em Itajaí, cada um chegando com a sua tainha? Em Joinville, cada um chegando com o seu sapo? E aqui em Brusque, cada um chegando com a sua capivara? E vocês por acaso já pararam para pensar também que existem pessoas que têm medo de animais e outras que têm até alergia. Como é que essas pessoas vão poder ir resolver os seus problemas nesses órgãos? Gosto demais de animais, mas lugar de animal não é em repartições públicas, nunca foi e nunca deveria ser, até para o bem estar dele mesmo! É um local de trabalho custeado com o dinheiro público e para tal deve servir!

Enquanto isso…

E enquanto tem gente que quer colocar animal dentro de repartição pública, lá no Parque da Caixa D’Água, que era um lugar que era para ter um monte de bicho, a prefeitura afirmou essa semana que não haverá mais qualquer tipo de bichinho no local. Só pernilongo e maruim! É isso que me refiro, o mundo está virado de cabeça pra baixo e ao contrário!

Auxílio camarão?

A Câmara de Vereadores de Brusque votou ontem a aprovação de um auxílio alimentação para os seus funcionários, e também para os nobres edis, no valor de R$ 950,00. E graças ao bom senso, acredito eu, esse absurdo foi vetado! A população tem que ficar muito atenta a essas jabuticabas que aparecem de vez em quando, porque senão daqui a pouco vem o auxílio calça comprida, o auxílio moradia, o auxílio cartão de polenta com galinha, o auxílio rifa, o auxílio chapéu, o auxílio sapato e por aí vai… Parabéns aos vereadores que votaram contra esse absurdo! Aos que votaram a favor…

Bruscão rumo ao tri?

E o Bruscão, com a vitória maiúscula de quarta-feira sobre o Avaí, carimbou uma parte do passaporte para a final do Campeonato Catarinense, faltando apenas o visto agora no domingo lá na Ressacada, para quem sabe fazer a sua terceira final de campeonato catarinense seguida. Quem diria que a gente que torce pelo Brusque desde o seu início lá em 1987, passando por várias quedas para a segundona, vários problemas financeiros, enfim, várias dificuldades, chegasse a esse momento que o time vive hoje, estando na terceira fase da Copa do Brasil, participando pelo terceiro ano na Série B do Campeonato Brasileiro e com reais chances de fazer mais uma final do Campeonato Catarinense. Só temos que parabenizar essa diretoria que há tantos anos comanda o clube, que se dedicou tanto tempo para que hoje o Bruscão fosse essa força do futebol catarinense! Vamos lá, rumo ao tri!

Pergunta

Sou só eu que acho muito estranho toda essa onda de greves, crimes hediondos, vandalismos em ônibus e mais um monte de barbaridades acontecendo em Santa Catarina nos últimos dias?

Penitência

Li esses dias o relato de pessoas que fazem penitências na Quaresma. Uns não bebem

álcool, outros não bebem refrigerante, outros evitam discussões, outros não dançam,

outros fazem jejum em alguns dias da semana, outros deixam a barba crescer, outros

emprestam dinheiro sem juros, enfim, cada um com a sua fé e a sua crença. É admirável

as pessoas ainda fazerem esses “sacrifícios” em nome da fé. Mas agora tem uma nova penitência na moda: é a turma que vai tentar ficar sem falar mal dos outros durante esse

período! Essa é mais complicada de todas… é tão complicado que a pessoa pode solicitar a sua própria canonização após esse período… Vamos aguardar…

Cadê

A pergunta da semana é por onde anda a princesa Kate Middleton? Por acaso já procuraram na sala de “troféu” do Metropolitano, em Blumenau?

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

