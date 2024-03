Homem que cometeu duplo estupro em trilha na Praia Brava morre em confronto com a polícia

Suspeito de estuprar duas jovens na Praia Brava, em Itajaí, morreu em confronto com a polícia na noite desta quinta-feira, 21. Ele havia fugido da Delegacia de Polícia Civil após ser preso no dia anterior. O homem tinha 41 anos.

Após a fuga, as autoridades iniciaram procedimento conjunto de buscas, envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal de Itajaí, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil.

Foram 26 horas de buscas até o foragido ser abordado após invadir uma residência no bairro Fazenda, em Itajaí. Assim como na primeira prisão, ele reagiu, dessa vez utilizando uma faca. Ele acabou atingido por tiros e morreu.

Ele tinha condenações criminais que somavam mais de 24 anos por estupros, furtos e roubos.

Detalhes do crime e da fuga

O crime aconteceu no último dia 14. Por volta das 17h, as vítimas, de 20 e 22 anos, realizavam a trilha do Morcego quando foram abordadas por um homem que as obrigou a voltar pelo mesmo caminho. Ele as ameaçou e fez menção de estar armado.

Ao chegar em um local específico, ele mandou as vítimas deitarem e as amarrou. Após o crime, ele fugiu do local com o celular de uma delas.

Na quarta-feira, 20, ele foi capturado em um hotel em Tijucas, quando se dirigia até o terminal rodoviário para embarcar em direção à Campinas (SP).

Ao avistar a equipe o suspeito tentou fugir e resistiu violentamente a prisão. Foi verificado ainda que o investigado informou o nome falso para registro na recepção ao se hospedar.

Diante dos novos fatos, ele foi autuado em flagrante delito pelos crimes de resistência e falsa identidade.

Durante a finalização dos procedimentos, porém, de acordo com a Polícia Civil, “se aproveitando de deficiências estruturais no prédio, o preso conseguiu se evadir pela parte de cima da edificação”.

