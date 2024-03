Após Prefeitura de Brusque assumir gestão do parque Leopoldo Moritz, local não terá mais animais

O parque Leopoldo Moritz, também conhecido como parque da Caixa d’Água, está há pouco mais de um mês sob administração da Prefeitura de Brusque, após a Justiça determinar a saída do local de José Valmor Vogel, que cuidava do parque há 30 anos. De acordo com o diretor de Patrimônio de Brusque, Everton Reis, o local não suporta mais animais, e os recintos permanecerão vazios.

“Não há um local para eles ficarem. O atrativo para o público continua sendo o parque”, afirma. Questionado se o movimento diminuiu após a retirada dos animais, que eram uma das atrações do parque, ele afirma que permaneceu o mesmo, e que há vigia durante todo o tempo de visitação.

A prefeitura realizou uma limpeza no parque e os quatro quiosques receberam nova pintura. Everton diz que nenhuma outra ação além da limpeza será feita.

História com o parque

O jornal O Município foi até o parque, nas últimas semanas, em duas oportunidades, para verificar como estava a situação. Em um dos dias, não havia ninguém visitando a atração.

No outro dia, havia algumas pessoas. Uma delas é a moradora de Brusque Cleide Regina da Cunha Gamba, que foi questionada sobre a situação do espaço após a troca de gestão.

Ela conta que vai ao parque desde que seu primeiro filho nasceu. Hoje, ele está com 7 anos e ambos disseram ficar decepcionados ao visitar o local.

“Chegamos aqui e ficamos bastante decepcionados. O parque vazio. Eu vi a tristeza dos meninos. Já fomos cedo de manhã e tarde da noite. Não precisa de animal exótico. A galinha, o galo, o peru, o pato, é o que as crianças amam. Espero que logo tudo se normalize”.

Quiosques

Para quem quiser alugar um quiosque no parque será cobrado R$ 150 a diária. Caso a pessoa que utilizar o espaço não queira realizar a limpeza após o uso, o valor aumenta para R$ 200 para inclusão do serviço.

Enumerados de 1 a 4, apenas os dois primeiros quiosques possuem estrutura de churrasqueira.

Para contratar o serviços basta entrar em contato por meio do WhatsApp (47) 9 9238 4997 ou ir presencialmente ao setor de Patrimônio da prefeitura. O parque abre para visitação todos os dias das 7h as 19h. A entrega é gratuita.

