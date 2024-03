O Brusque fez, disparado, o melhor jogo da temporada na vitória sobre o Avaí, e leva uma vantagem considerável, mas não definitiva, para a partida deste sábado, 23, na Ressacada. Me chamou a atenção a forma consciente como o time se portou na marcação do adversário, que foi melhor em campo apenas nos 15 ou 20 minutos iniciais. Depois disso, o quadricolor foi se achando e fez por merecer a vitória, com dois gols no segundo tempo.

Desde o primeiro jogo contra o Marcílio, a gente consegue ver essa evolução do time em alguns aspectos: primeiro, no estado anímico. É um time com um conjunto muito forte, talvez reconstruído depois de resultados ruins na primeira fase e a necessidade daquela vitória que virou goleada sobre o Marinheiro, o qual considero um divisor de águas.

Depois, o time que defende bem, com um Wallace incansável e a recuperação de Ianson, que pouco jogava, herdou a posição de titular e faz do time a melhor defesa do campeonato. Também tem que se falar de Luiz Henrique, um lateral habilidoso, que até permite com que o treinador faça “dobradinhas” com Alex Ruan, que pode ser colocado mais para o ataque, ou vice-versa.

O time tem situações a serem ajustadas, principalmente no ataque. Mas a vitória contra o Avaí indica que há um caminho interessante sendo tomado. O jogo deste sábado é de muita pressão para o Leão da Ilha, que sabe que terá que escalar uma montanha para se classificar. É de se esperar uma pressão inicial, mas com abertura de espaços ao longo do tempo. Considerando que esse time do Brusque passou por boas provações ainda nesse ano, com classificações em Natal e Itajaí, e sem contar que o time só jogou fora de casa na temporada, acredito que a pressão do estádio cheio não será problema.

Estou confiante na classificação para a final e a conquista da vaga na Copa do Brasil de 2025.

Confusão

Falamos do jogo, agora vamos falar da confusão no intervalo do jogo na quarta-feira, 20: primeiro, penso que o Brusque errou ao mandar uma carga de ingressos para serem distribuídos em Joinville. Isso posto, as cenas graves vistas por todos na Arena (e filmadas em todos os ângulos) vão dar dor de cabeça para o Brusque no tribunal e, ao mesmo tempo, é mais uma prova da impunidade que acontece por aí nesse país.

Os arruaceiros pularam a cerca e foram brigar dentro de campo de cara limpa, sendo facilmente identificáveis com tantas imagens do rolo, porque sabem que nada vai acontecer com eles. Falta vontade para fazer um trabalho de inteligência e tirar de circulação aqueles que realmente aprontam. Independente do clube para o qual torcem.

Estádio

O presidente Danilo Rezini contou que o arquiteto Rubens Aviz fez visitas técnicas aos estádios Antônio Accioly e da Serrinha, em Goiânia, e na Arena Joinville, a fim de extrair informações para a concepção de um projeto definitivo do estádio a ser construído pelo Brusque, com o Centro de Treinamento em anexo. Novidades devem aparecer a curto prazo, até porque o novo CT virou questão urgente. No caso dos estádios do Atlético-GO e do Goiás, são duas ideias de estádio muito simples, porém eficientes.

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: