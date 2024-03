Quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, e teve que sair cedo de casa na manhã desta sexta-feira, 22, pôde sentir na pele os efeitos de uma gradativa mudança de padrão dos termômetros.

Após uma sequência de oito madrugadas sob intenso abafamento, com temperaturas noturnas de até 25°C, o amanhecer de hoje trouxe consigo um vislumbre do outono.

As estações marcaram índices oscilando 20 a 22ºC nas primeiras horas do dia nos pontos monitorados, proporcionando um alívio bem-vindo e uma sensação de conforto em contraste com o aquecimento opressivo das noites passadas.

Veja a seguir uma análise comparativa das temperaturas mínimas registradas neste raiar do dia (sexta-feira), e na mesma faixa horária de ontem (quinta-feira).

Brusque e região no fim de semana

Segundo as análises do renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, espera-se que o clima outonal prevaleça em Brusque e arredores durante o próximo fim de semana.

As temperaturas máximas, à tarde, tendem a se manter entre 25 e 27°C, indicando um período sem episódio de calor excessivo.

Já a condição noturna deve permanecer amena, com expectativa de oscilação entre 15 e 19°C, conforme explica Coutinho.

Em relação à possibilidade de precipitações, ele não elimina essa chance. A umidade oriunda do oceano tende a trazer nuvens sobre a costa de Santa Catarina, estendendo-se até o Vale do Itajaí.

Este sistema pode, eventualmente, ocasionar chuva leve ou garoa esporádica e pontual, alternadas com períodos de sol.

Para os entusiastas de atividades ao ar livre, Coutinho sugere cautela durante o fim de semana. O clima tende a estar propício para tais eventos, mas ele ressalta que não se pode ignorar a chance de chuva.

Ele enfatiza a importância de estar preparado para mudanças repentinas e inesperadas. Ainda que as previsões indiquem tempo seco na maior parte do período, é essencial estar atento a possíveis precipitações, finaliza.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o monitoramento dos registros de chuva.

A apuração evidencia, pois, ausência de precipitações entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

Encerramos a pauta de hoje com o registro visual das paisagens então enviadas pelos nossos leitores.

As imagens apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

