Em meio à densa vegetação, um tesouro se revela aos olhos daqueles que buscam paz e beleza no interior de Brusque: uma encantadora igrejinha escondida no meio da mata.

Achada entre as árvores, esta jóia arquitetônica, construída com esmero pela família Silva em 1961, é mais do que um simples local de culto. É um santuário de tranquilidade, onde o tempo parece desacelerar e os sentidos se enchem com os sons suaves da natureza.

Situada no Morro do Silva, bairro Cedro Grande, essa casa de oração, palco de memórias que ecoam no tempo, já viu inúmeras celebrações religiosas, testemunhando, pois, a devoção de uma comunidade unida.

Tarcísio Raiser, devoto desde a infância, recorda com nostalgia as festas animadas, onde bolos, cucas e preciosidades eram leiloados, todos doados por corações generosos da localidade.

Riqueza interiorana de Brusque

No entanto, a beleza deste lugar transcende os limites da igreja. Ao explorar os arredores do Morro do Silva, os visitantes são presenteados com vistas deslumbrantes da paisagem interiorana de Brusque.

Cenários pitorescos se desdobram diante dos olhos, capturando a essência da vida no campo, onde o verde exuberante se mistura harmoniosamente com o azul do céu e o dourado do sol.

Fotógrafos amadores e amantes da natureza encontram ali um verdadeiro paraíso para suas lentes, com oportunidades únicas de então registrar a beleza intocada deste refúgio natural.

Cascatas deslumbrantes, trilhas sinuosas e uma rica biodiversidade convidam à contemplação e à conexão com o meio ambiente.

Ao percorrer os caminhos do Morro do Silva, é impossível não se deixar envolver pela sua atmosfera serena e acolhedora.

Cada passo é uma descoberta, cada momento uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor.

E no centro de tudo isso, ergue-se majestosa a Igrejinha do morro, guardiã silenciosa de histórias e sonhos que então ecoam através dos tempos.

Riqueza interiorana de Brusque em fotos

Encerramos esta pauta com chave de ouro ao apresentar uma estupenda galeria de imagens então capturadas na manhã deste sábado, 2, no Morro do Silva.

As fotografias espetaculares revelam a igreja escondida no meio da mata, assim como toda a deslumbrante paisagem que a envolve.

Não deixe de conferir esta seleção imperdível.

