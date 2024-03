O calor intenso e persistente, que tem assolado Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí durante praticamente todo o mês de fevereiro, e agora neste início de março, finalmente começa a dar sinais de trégua.

Conforme as projeções meteorológicas mais recentes, uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina na próxima segunda-feira, 4.

Esse sistema traz consigo a promessa de um alívio para as temperaturas elevadas que têm impactado a região, pondo fim, consequentemente, ao abafamento, fonte de desconforto para os moradores locais.

No entanto, antes desse alívio, este fim de semana ainda reserva a influência do clima de verão.

Há, inclusive, a expectativa de temperaturas que podem chegar ou até ultrapassar os 35°C no domingo em muitas cidades do Vale do Itajaí. Além disso, o risco de trovoadas não está descartado.

Nossa coluna teve a oportunidade de conversar com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, no qual trouxe detalhes complementares e enriquecedores sobre a síntese apresentada anteriormente.

Para conferir todos os pormenores, não deixe de acompanhar o boletim exposto a seguir.

Calor segue no fim de semana

*Boletim: Climaterra >>

Nossa análise das condições meteorológicas previstas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí começa com este fim de semana.

Tanto no sábado quanto domingo, espera-se que o clima mantenha as características típicas do verão.

As temperaturas, hoje, devem ultrapassar os 30°C, intensificando novamente o calor durante a tarde.

Embora a condição de trovoadas não possa ser descartado, é provável que ocorram de forma pontual e isolada, afetando uma determinada área e pouco ou nada em outra próxima. De forma geral, o risco é baixo.

*Domingo >>

Ao direcionarmos nossa projeção para o domingo, antecipamos uma intensificação do calor, com picos que podem alcançar, ou até mesmo, ultrapassar os 35°C em Brusque e região.

Durante o período da manhã e início da tarde, o sol tende a predominar, com aberturas mais prolongadas, embora algumas nuvens possam estar presentes.

No entanto, à medida que a tarde avança em direção à noite, espera-se que as instabilidades se intensifiquem devido ao aquecimento do dia. Consequentemente, as típicas pancadas de chuva da estação podem retornar.

Frente fria traz alívio ao calor

Ao analisarmos os modelos meteorológicos para a próxima semana, observamos que uma frente fria deve atravessar Santa Catarina, com expectativa que chegue ao estado na segunda-feira.

Essa mudança trará o tão aguardado alívio do calor para muitos moradores de Brusque e da região em geral.

No entanto, é importante estar atento, pois essa transição do ar abafado para o clima mais ameno pode ser o gatilho à formação de trovoadas mais intensas, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

Após essa troca de padrão, projetamos uma terça e quarta-feira com temperaturas muito mais agradáveis e madrugadas mais amenas, ideais para uma boa noite de sono.

Durante esses dois dias, as máximas das tardes não devem ultrapassar os 25/26°C.

Quanto ao período noturno, são esperadas temperaturas abaixo dos 20°C na maioria das cidades, podendo até mesmo, cair para valores abaixo de 13 a 14°C em áreas mais elevadas do Vale do Itajaí.

Apenas alívio do calor

Para concluir esta nota, é importante deixar claro que não estamos prevendo um frio invernal para o Vale do Itajaí, mas sim uma significativa redução do calor, cedendo espaço para um clima bem mais ameno.

Esse esclarecimento então se faz necessário para evitar especulações equivocadas sobre o assunto.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante então que alguns pontos tiveram ocorrência de garoa, registrada durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

