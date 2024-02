Em fevereiro de 2014, Brusque enfrentou uma notável e prolongada onda de calor que se estendeu por 17 dias consecutivos, desafiando os limites da resistência humana e transformando a cidade em uma fornalha abrasadora.

Durante esse período desafiador, os termômetros não hesitaram em ultrapassar os 36°C de forma diária, provocando uma sensação térmica que beirava os 60°C.

A falta de chuvas agravava ainda mais a situação, transformando a paisagem em um cenário quase desértico.

Nesse contexto climático adverso, a população buscava desesperadamente refúgio contra as altas temperaturas, movimentando o comércio local em busca de aparelhos de ar condicionado e ventiladores.

No entanto, a demanda pelos produtos era tão alta que as prateleiras logo se esvaziaram, deixando muitos sem opção diante do calor escaldante.

Sensação de calor beira 60ºC

O ápice dessa onda de calor foi registrado em 8 de fevereiro, quando os termômetros, na estação do bairro Rio Branco, atingiram incríveis 41,8°C à sombra, enquanto a sensação térmica alcançava os 58,4°C, destacando a extrema severidade da situação.

É importante ressaltar que essas medidas não apenas refletem números, mas também a intensidade do desconforto sentido na pele, ilustrando a magnitude do desafio enfrentado pela população local, na ocasião.

Maior média em pelo menos 36 anos

A média de temperatura daquele fevereiro de 2014, em seus primeiros 12 dias do mês, atingiu um recorde histórico, chegando a 31,6ºC, de acordo com dados da rede Groh Estações, estabelecendo um novo patamar para o calor na região, então o mais alto em pelo menos 36 anos.

Apesar dos mais fervorosos admiradores do calor, até mesmo eles ansiavam por um alívio que só veio com o retorno das chuvas em 14 de fevereiro, trazendo um respiro bem-vindo para a cidade.

Naquele dia, 15,3mm de precipitação e uma temperatura máxima de 27,3°C marcaram o início do fim da onda de calor.

Apesar do alívio, o calor ainda persistiu durante o restante do mês, embora em uma intensidade reduzida.

O calor em fevereiro de 2024

O relato apresentado na primeira parte deste artigo, que detalhou a memorável onda de calor que assolou Brusque há pouco mais de uma década, serve como um ponto de partida essencial para entender a situação atual, onde as altas temperaturas neste fevereiro de 2024 estão se tornando insuportáveis para muitos.

Chegamos à conclusão de que o município de Brusque está enfrentando seu mais intenso período de calor desde 2014, embora não se compare aos impactos daquela onda de calor implacável.

Para uma compreensão mais clara, vamos analisar os números.

Segundo os dados fornecidos pela rede Groh Estações, nos primeiros 12 dias deste fevereiro de 2024, a média de temperatura em Brusque está atingindo 27,7 °C.

Este índice representa, de fato, o mais alto dos últimos 12 anos. No entanto, se considerarmos a onda de calor de fevereiro de 2014 durante o mesmo período de 12 dias, a média naquela ocasião foi de 31,6 °C.

Portanto, é evidente que o evento atual não se compara ao calor então implacável daquela época.

Comparativos das médias de calor

Para tornar esta narrativa mais acessível e objetiva, vamos apresentar as médias de temperatura dos primeiros 12 dias de fevereiro, abrangendo o período de 2012 a 2024. Acompanhe os resultados.

*Fevereiro/médias primeiros 12 dias

2024__27,7ºC

2023__26,8ºC

2022__26,0ºC

2021__25,4ºC

2020__25,0ºC

2019__26,1ºC

2018__25,6ºC

2017__26,5ºC

2016__26,3ºC

2015__27,2ºC

2014__*31,6ºC

2013__25,4ºC

2012__26,3ºC

O calor desta segunda-feira após anúncios

Sensação de calor excede 50ºC na segunda-feira

Na terceira etapa desta cobertura editorial, vamos agora explorar as temperaturas registradas nesta segunda-feira, 12, de intenso calor em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

Os termômetros atingiram picos de até 38°C, destacando-se a sensação térmica que chegou a impressionantes 54°C em algumas áreas monitoradas.

Você pode conferir a lista completa destes picos no levantamento apresentado na tabela abaixo.

Os dados destacados em vermelho representam os valores convencionais registrados pelos termômetros, enquanto os destacados em azul ilustram a sensação de calor correspondente a cada local mencionado.

