Mais de 1,4 mil pessoas compareceram ao “Astronomia no Parque” em Brusque

Não faltou entretenimento na noite deste domingo, 11, em Brusque. Às 19h30, as filas começaram a se formar para o “Astronomia no Parque”. Aproximadamente 1,4 mil pessoas vieram até o Parque das Esculturas para prestigiar a ação realizada pelo Clube de Astronomia de Brusque.

Para o evento, o clube trouxe seis telescópios, com ampliação de aproximadamente 350 vezes. Os visitantes puderam se deslumbrar com a lua nova, o aglomerado aberto das Plêiades em Touro, a grande nebulosa de Orion, Júpiter e suas luas, além de estrelas e outros objetos do céu profundo.

Um dos espectadores mais animados foi Lucas Vieira, morador do Centro, que pela primeira vez teve essa experiência. “Já me sinto um astronauta”, brincou o visitante. “Achei sensacional a iniciativa, pela primeira vez estou tendo a oportunidade. É legal ver tantas famílias e crianças aproveitando e se fascinando com essa grandiosidade que é o universo”.

Silvino de Souza, responsável pelo Clube de Astronomia, comemora o sucesso do evento. “Nosso objetivo sempre foi a pesquisa e divulgação da Astronomia e Ciência, é fascinante como as pessoas são curiosas quando falamos dos mistérios do universo. Foi muito gratificante ver pessoas de todas as idades ficando maravilhadas quando observam os astros”.

Além disso, o astrônomo aproveitou para agradecer os envolvidos. “Obrigado à Prefeitura, e a todos os envolvidos na realização desse evento, e um muito obrigado em especial aos voluntários do nosso Clube de Astronomia, é com eles que conseguimos manter essas ações vivas”.

Questionado sobre o próximo evento, Silvino logo dispara: “Com certeza teremos outro evento. Já no próximo sábado (17), novamente aqui no Parque das Esculturas, a partir das 19h. Nosso alvo principal será a lua, que estará Quarto Crescente, 60% iluminada, isso nos dará uma ótima visão das crateras do satélite natural”.

