Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

O Procon de Brusque apresentou nesta sexta-feira, 2, a nova mascote do espaço: a gatinha Cristal. Anunciada como ‘estagiária’, a gata chamou a atenção de todos que foram até o local e já se transformou no novo ‘xodó’ dos funcionários.

Agora membro da equipe, Cristal também acabou por fazer parte do time que tornou o Procon de Brusque o primeiro órgão público do município a ser Pet Friendly, ou seja, um ambiente que permite a entrada de animais.

Adoção

Adotada na quinta-feira, 1º, Cristal estava em um lar temporário, aguardando por um novo lar. O que ela não esperava era que além de ganhar uma casa ‘diferente’, também seria cuidada por mais de um tutor.

“Ela estava na casa de uma amiga que realiza trabalhos na causa animal. Falamos da nossa ideia de adotar um gato para ela, e ela nos apresentou a Cristal. Nos apaixonamos por ela e a adoção foi tranquila. Ela é calma e é um acréscimo à equipe. Além de trazer mais alegria para o atendimento, a gatinha emana uma energia muito boa”, diz Ariane Audrei Gonzaga, agente administrativa do Procon.

O nome do animal não foi escolhido por acaso. Ele foi selecionado pelos seguidores do Procon no Instagram. As opções na enquete eram: Blue, Safira, Ágatha e Cristal. Maikon Baltazar da Costa, chefe do Procon, conta que o engajamento foi significativo e positivo nas redes sociais.

“Cada membro da equipe sugeriu um nome e então abrimos a votação. Com o engajamento, buscamos incentivar outros órgãos públicos a adotar mascotes e auxiliar na causa, reduzindo os abandonos. A votação foi expressiva, orgânica e Cristal foi o nome escolhido. Vamos estar cada vez mais presentes nas redes sociais e claro, nossa nova estagiária estará presente”, brinca Maikon.

O diretor do Procon, Rodrigo Felipe da Silva, relata que a decisão de adotar Cristal resultou de uma discussão interna entre os funcionários. Todos os custos relacionados ao dia a dia do animal serão assumidos pelos funcionários; ou seja, não há nenhum gasto de dinheiro público com o animal.

“Durante a semana ela fica conosco e nos fins de semana ela passa na casa de uma funcionária. Ela é livre para andar por todo lugar aqui. Na minha sala tem uma caminha, comida, água e brinquedos, mas ela pode circular. Os custos são por nossa conta, não pedimos nada para ninguém”, complementa.

Pet Friendly

Rodrigo explicou que a decisão de tornar o Procon um espaço Pet Friendly surgiu após uma série de relatos nos atendimentos. Segundo ele, muitos tutores diziam que gostariam de entrar com os animais no espaço, algo que até então não era permitido.

“Todos que trabalham aqui gostam de animais; eu mesmo sou da causa há uns 10 anos. Tenho cinco cachorros em casa e praticamente todos da equipe possuem algum animal de estimação. Por esses e outros motivos, nossa equipe parou para pensar na possibilidade. Agora, as pessoas podem trazer seus animais e serão atendidas da mesma forma. Não vemos problema, visto que vários espaços privados do município já permitem”.

Questionado se a equipe enfrentou algum problema burocrático para alcançar o objetivo, o diretor comenta que tudo foi muito tranquilo e que a Prefeitura de Brusque se mostrou favorável à ideia.

