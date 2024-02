Confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Tempestade no Rock Bar

A banda Tempestade Rock comanda a noite no Rock Bar, que avenida Bepe Rosa, a margem direita da Beira-Rio, neste sábado, 3. A abertura do evento é às 22h. Reservas de mesas gratuitas podem ser feitas no 47 99222-4466.

2. Reggae no jardim

O reggae vai tomar conta da programação Container Garden Bar, no São Pedro, em Brusque, neste fim de semana. Na sexta-feira, 2, Fernando Villain e Ian Dellarosa comandam a noite a partir de 20h. Já no sábado, 3, a atração musical é Deborah Beck duo, mais cedo, a partir de 16h.

3. Voz e violão

Vini Lake é a atração musical do HiDogz na noite desta sexta-feira, 2, a partir de 20h. A lanchonete e pizzaria fica na rua Bulcão Viana, no Azambuja, e a entrada é free. O chope estará à venda por R$ 5 até às 20h.

4. Banda do Rapazi

A Banda do Rapazi agita a noite deste sábado, 3, no Mayer, que fica no bairro Trinta Réis, em Nova Trento. Os ingressos custam R$ 15 (feminino) e R$ 20 (masculino). Mais informações no 48 99641-7072 ou 48 99669-2984.

5. Pagodinho

Sexta-feira, 2, é dia de pagodinho no Rancho Baile & Eventos, no Primeiro de Maio, em Brusque. O evento começa às 22h, com apresentações de Fabinho Nascimento e Léo & Dudu. Ingressos antecipados custam R$ 15 (feminino) e R$ 25 (masculino). As reservas das mesas custam R$ 50 para uso em consumação até às 23h. Mais informações e reservas pelo 47 99932-2695 ou 47 98869-9963.

*Tem sugestão de evento para a nossa programação de fim de semana? Envie para o e-mail redacao@omunicipio.com.br ou para o WhatsApp 47 99141-9800.

