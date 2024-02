Jovem confessa ter matado o próprio pai a facadas em Indaial

O filho de Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, que foi morto após ser vítima de uma série de facadas em Indaial, confessou que o crime foi arquitetado e executado por ele, na companhia de um amigo. Ele e o amigo, de 18 anos, foram presos nesta quinta-feira, 1º.

Segundo a Polícia Civil, o crime, que aconteceu nesta segunda-feira, 29, no bairro Estrada das Areias, tinha como objetivo matar o pai e a mãe do jovem. O homem faleceu e a mulher segue hospitalizada, mas se recuperando.

Após investigações, a polícia descobriu que o crime havia sido arquitetado e executado pelo filho do casal e de um amigo. Os dois têm 18 anos. Eles foram presos e encaminhados ao Presídio Regional.

Confissão

O filho do casal foi interrogado na tarde desta quinta-feira, 1º. Ele confessou o crime, além de relatar ter feito uma proposta de pagamento ao amigo para participar do crime.

No dia do crime, na segunda-feira, 29, a mulher relatou que caso seria um roubo seguido de homicídio, mas PM não identificou inicialmente nenhum objeto levado do local ou sinais de arrombamento.

Uma coletiva de imprensa será realizada nesta sexta-feira, 2, às 11h para a divulgação de mais detalhes do crime.

