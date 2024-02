Os comentários das pessoas nos sites de notícias de Brusque são uma fonte inesgotável de boas risadas. Mas o grande problema é que vários sem condições de escrever da Estrela dominaram o “metiêr” dos comentários abobados sobre notícias. Eu fico me perguntando às vezes se esses quarta série fraca não têm um pai, uma mãe, uma esposa ou um esposo, um irmão ou uma “ermã”, um amigo ou uma amiga, para dar aquele toque na pessoa assim “menos amigo, bem menos!”. Na verdade, tem uns que nem escrever sabem, mas acham que são o Rui Barbosa do Planalto, o professor Pasqualle da Escola Isolada do Cedro Alto, algo nesse naipe. Um simancol, um Aurélio molhado bem do lado da orelha e umas boas aulas de português seriam uma boa dica para essa turma aí que escreve “mais” no lugar do “mas” e acha bonito, ainda por cima!

Galera da Vergonha

Mas o pior é que sempre tem aqueles que defendem uma bandeira nos comentários,

sempre usando a palavra “vergonha” em algum lugar. Você coloca uma notícia assim:

“Mulher é atropelada no centro de Brusque.”

E olha só como são os comentários:

– o ciclista: “Mas claro, tiraram as ciclofaixas, Brusque é um perigo para quem anda de bike pela cidade, vergonha!”

– o machista: “Mulher né, certeza que não sabe andar de bicicleta, vergonha!”

– a feminista: “Como é mulher nem botaram o nome dela né, vergonha!”

– o recalcado: “Se tivesse sido atropelada na Limeira, nem botavam essa notícia aí no jornal, mas foi no Centro, aí já visse, né! Vergonha!”

– o “ejigente”: “Botam a notícia e não botam o nome da pessoa que foi atropelada, o nome de quem atropelou, o endereço onde ocorreu o acidente, se a mulher está bem no hospital, se ela tem UNIMED Nacional ou Estadual ou o Azambuja Mais, se o quarto é individual ou coletivo, se está no Azambuja, no Dom Joaquim ou no Imigrantes, enfim, notícia pela metade, vergonha!”

– o do contra: “No outro governo vocês não divulgavam esse tipo de notícia com essa ênfase aí, vergonha!”

– o sem noção: “Triste, isso é um aviso da natureza para o “seromano” ficar ligado no que está para acontecer antes de tudo virar uma vergonha só! Aguardem e verão!”

– o trágico: “Não morreu? Vergonha!”

– o de esquerda: “Também, tava de camisa verde e amarela, faz arminha agora, vergonha!”

– o de direita: “Certeza que votou no coisa, olha a camisa vermelha, vergonha!”

NASAntigas

Essa é boa! A NASA está cogitando ter apenas mulheres na sua missão que vai à Marte para evitar sexo entre a tripulação, segundo eles. Alguém conta pra eles que o mundo mudou ou vamos deixar assim mesmo??? Se bem que se a ideia for evitar o risco de gravidez na viagem, o mais certo mesmo era mandar tudo homem pra não dar errado ou isso mudou também e eu não estou sabendo? Um outro ponto importante a ser verificado nisso aí: imagina só todas as tripulantes “naqueles dias” ao mesmo tempo, confinadas dentro de uma nave e de repente uma solta assim pra outra assim “amiga, o teu cabelo está uma cangalha, tá!”. Podemos ter um apocalipse ou um armagedon! Então é melhor ver bem essa ideia aí, rapazi!

Pamonhetes

Essa semana estava caminhando pela Beira-Rio, já quase chegando (com a língua de fora) ali perto da rótula da APAE, quando de repente vem um pamonha desses versão dois ponto zero usando aqueles fone de ouvido branco que cabe na orelha de um elefante, aquela meia preta até no joelho que nem argentino, com uma bike dessas motorizadas pela calçada e só faltou ele buzinar pra eu sair da frente. Tá errado, né filhão! As autoridades têm que começar a ver as regras para esses veículos porque já está virando uma palhaçada. Daqui a pouco acontece uma tragédia – voz do coisa! E o coisa não erra, tá!

Obrigado

Quem foi será que inventou esse negócio de trocar o nosso tradicional obrigado pelo tal do gratidão? Agora quando você faz alguma coisa para alguém a pessoa responde com “gratidão” e só falta juntar as mãozinhas igual o Miguel Falabella fazia quando acabava o Vídeo Show. Mas tem pior que isso tá, Lauritx? Como assim tem pior!? Tem o tal do GRATILUZ! É, esse realmente é para seres que estão em outro plano espiritual canabis sativa Samuel Rosa do Skank Armandinho Dazaranha!

Lá onde o diabo perdeu as botas

Rapaz, e o Brusque que vai ter que jogar a Copa do Brasil lá em Roraima, lá onde o Fantástico passa na terça-feira! Acho que era mais rápido ir de avião pro Japão do que ir até lá. Se for pela estrada velha da Limeira então, ida e volta vão levar uma semana. O adversário será o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima. Pelo nome do time provavelmente o cara que fundou o clube era torcedor do Grêmio, do Atlético e do Sampaio Correia. Olha, parece até um amigo meu que torce pra duzentos e setenta e dois times. No Rio ele é Vasco, em São Paulo é Palmeiras, no Rio Grande do Sul é Internacional, em Minas é Cruzeiro, na Espanha é Real Madri, na Argentina é Boca Juniors e no Marrocos ele torce pro Raja Casablanca. Mas fica aqui o desejo de boa sorte ao Bruscão nessa expedição!

3 coisas na vida que não tem como arrumar:

– folga no volante da kombi

– você perguntar para uma mulher de quantos meses ela está grávida e ela te responder

que não está grávida

– quando você tira o primeiro cigarro do maço e tenta colocar de volta

Sabedoria Butecular

Previsão do tempo para hoje: ele está passando…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro meu tio Rogério Faria (Dédo), Helder

Smaniotto, José Mauro Góes de Lima Jr (Tuco), Marciano Wandrey (Mofo), Fábio

Krieger, Gui Amorim, Tainá Rech Fernandes Dias, Dona Carmem Rodrigues, Charles

Maurici, Rafael Barbosa, César Nikel, Edimar Pedrini (Passarinho) e Giuliano Barni.

Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem!