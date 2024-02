O Brusque tem uma dívida de R$ 5,9 milhões referentes a empréstimos e outros compromissos do ano anterior. Um levantamento de receitas e despesas do último ano foi apresentado pela diretoria quadricolor em evento na noite desta quinta-feira, 1º, no Hotel Estação 101, localizado na avenida Beira Rio margem direita. Dirigentes do clube, patrocinadores e imprensa marcaram presença.

Conforme os números apresentados pelo diretor financeiro, Rogério Lana, o clube terminou 2023 com R$ 6,85 milhões a quitar, sendo a maioria referente a empréstimos contraídos com empresários. Também constam na soma premiações pelo acesso ao Brasileiro Série B e pela classificação à Copa do Brasil de 2024 e saldos de cheques pré-datados. Há R$ 200 mil dos R$ 452.853 totais de cheques pré-datados que são referentes à construção da arquibancada metálica lateral no Augusto Bauer. O clube também tem um débito de R$ 150 mil em cheque especial.

Do adiantamento de R$ 3 milhões que o clube recebeu por assinar sua entrada na Liga do Futebol Brasileiro (Libra), R$ 950 mil foram destinados a estes débitos, sendo R$ 750 mil a um dos empréstimos e outros R$ 200 mil à premiação pela classificação à Copa do Brasil. Com isso, o valor a quitar calculado é de R$ 5.906.402,89. “Isto já está praticamente no orçamento de 2024 para ser quitado, com um pouco para 2025”, afirma Lana.

Ao todo, contando com os empréstimos contraídos, as receitas de 2023 foram de R$ 12.450.684, 22,16% menores do que em 2022. As despesas somaram R$ 12.450.354,41, 20,15% menores que em 2022 (relembre a apresentação de despesas e receitas de 2022).

Entre os valores que o clube recebeu, destaque para as receitas obtidas com as transferências mais recentes do atacante Maurício Garcez: o Brusque recebeu R$ 350 mil quando o emprestou ao Coritiba. Da venda do atleta ao Avaí, o quadricolor embolsou R$ 500 mil.

A maior parte das despesas foi referente a salários de atletas, comissão técnica e demais funcionários, somando R$ 7,378 milhões.

Lana afirma estima que o clube deva, atualmente, cerca de R$ 130 mil em impostos, quantia que não entrou na apresentação. “Ou pagávamos impostos, ou pagávamos salários. Priorizamos pagar salários, fornecedores, e assim por diante. Os impostos a gente negocia depois em níveis federal, municipal ou estadual. Pagamos uma parte.”

Diferentemente do ano anterior, o dirigente está otimista em relação às contas para 2024. “Acredito que não teremos problemas que tivemos em 2023, como atrasos de salário, atrasos de impostos (…) A receita da Série B nos dá uma garantia para honrarmos nossos compromissos”.

“Passamos por uma situação extremamente difícil [em 2023]. Nossa receita caiu muito, nosso orçamento, e sabíamos das dificuldades financeiras que iríamos passar. Mas fomos enfrentar com coragem, com dedicação, bastante otimismo. E graças a Deus conseguimos passar o ano. Foi meio atrapalhado, mas o importante é ter credibilidade neste momento, e isto tem acontecido no Brusque Futebol Clube”, avalia o presidente Danilo Rezini.

“Espero que seja um ano um pouco melhor financeiramente, ainda que tenhamos contas para pagar do ano passado. Mas estamos numa Série B, a probabilidade de [receber] verba é maior. Espero que neste ano a gente consiga fazer uma boa competição. E fora de campo, na questão financeira e estrutural, que possamos crescer um pouco mais também, porque é muito necessário”, complementa.

Há ainda em 2024 a previsão de receber entre R$ 11,25 milhões e R$ 22,5 milhões brutos pela venda de parte de seus direitos comerciais ao grupo investidor da Libra. O Brusque já integra a liga e aguarda a definição da venda. Rezini afirma que toda a receita proveniente deste futuro acordo será utilizada na construção de patrimônio para o clube.

