Presidente do Brusque pretende se reunir com o elenco após derrota: “não pode jogar tão mal”

O presidente do Brusque, Danilo Rezini, não escondeu sua decepção com a atuação de sua equipe na derrota por 1 a 0 para o Nação, na noite desta quarta-feira, 31, pela quarta rodada do Catarinense. A partida foi citada em três oportunidades pelo dirigente.

Durante a apresentação de receitas e despesas de 2023, realizada nesta quinta-feira, 1º, Rezini afirmou que pretende conversar com o elenco quadricolor nesta sexta-feira, 2. Ainda que em tom descontraído, criticou o desempenho em campo. O comentário foi feito pouco após ter tecido diversos elogios aos jogadores vice-campeões do Brasileiro Série C, superando dificuldades financeiras e salários atrasados.

“Um jogo tão ruim ontem [quarta-feira, 31] que é bom esquecer. Foi horrível. Foi doído ontem. Foi doído. Eu não dormi esta noite. Porque não pode jogar tão mal assim. Foi uma vergonheira. Amanhã vou falar com os jogadores, sem problema nenhum. É olho no olho, seriedade e DNA do Brusque”, lamentou.

Brusque na Copa do Brasil

Em coletiva de imprensa após a apresentação, Rezini foi perguntado sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que colocou o quadricolor em confronto contra o Sampaio-RR em Boa Vista, capital roraimense. O dirigente voltou a citar a derrota diante do Nação.

“É, depois do jogo de ontem, eu estou assustado também. Porque foi um jogo terrível, péssimo, abaixo da crítica.”

“Sobre a Copa do Brasil, teoricamente é um adversário, me parece, não tão expressivo. Na região deles deve ser um time de ponta, de repente. Mas a gente não tem conhecimento. (…) Vamos para lá com consciência de que tem que jogar bola. O futebol é muito dinâmico. Nem sempre o melhor ou o que investe mais ganha. Vimos ontem este jogo do Brusque.”, continuou.

“Mas tenho certeza de que vamos lá com o intuito de buscar o resultado, mesmo porque é um resultado que traz uma verba extremamente considerável aos cofres do clube. (…) Vamos firmes para fazer um bom jogo e buscar esta verba que é extremamente importante.”

A partida contra o Sampaio-RR será disputada no fim de fevereiro, com data e horário a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo Campeonato Catarinense, o Brusque volta a campo às 19h deste domingo, 4, diante do Joinville, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Há um impasse com a Polícia Militar, que não pretende liberar a presença de público.

