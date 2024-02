O técnico Luizinho Lopes se mostrou bastante incomodado após a derrota para o Nação na noite desta quarta-feira, 31. Na coletiva pós-jogo, afirmou que elenco e comissão técnica precisam fazer uma reflexão sobre seus trabalhos, classificou a atuação na Arena Joinville como um “caos” e teceu uma autocrítica: com boas renovações de contratos e melhores condições no clube, afirma que ele e o time precisam melhorar.

O treinador resumiu a derrota por 1 a 0 em poucas frases: “um dia muito ruim tecnicamente, e não conseguimos ter mais vontade que o adversário. Foi um caos de uma maneira geral: físico, técnico, tático.”

As más atuações nas últimas partidas configuram, na visão de Luizinho Lopes, uma crise técnica. Apesar de considerar que este tipo de situação seja parte do esporte e que o time não pode se desesperar, afirma que é necessária uma recuperação imediata.

“Num espaço curto de tempo a gente entrou numa crise técnica. No início do trabalho com os jogos-treinos, no jogo contra o Barra e no jogo contra a Chapecoense nossa equipe mostrou vários momentos de inspiração. Mas, nas duas últimas partidas, principalmente a questão de espírito me deixou muito preocupado.”

“Esperar que isto passe rápido, que a gente dê logo uma volta por cima. Jogadores, que sobretudo têm qualidade técnica como principal característica [estão] muito abaixo. (…) Temos que encontrar tranquilidade em meio a um dia extremamente difícil para tentarmos nos recuperar o mais rápido possível”, completa.

O treinador destacou que tem faltado disputa do Brusque dentro de campo, sem conseguir se impor sobre os adversários.

“Estamos atrasados para achar um passe, nos atrasando para chegar na marcação. Nossa equipe tá sempre um segundinho atrasada. Nossa energia, nosso espírito, não está legal. Nas equipes em que estou à frente, uma coisa pela qual a gente preza muito e que me envergonha quando não conseguimos é conseguir duelar, no mínimo igualar os duelos. Nas duas últimas partidas nós deixamos a desejar nisso. E aí é onde o torcedor tem razão, onde a imprensa, de uma forma geral. A diretoria, que nos cobra.”

Luizinho Lopes também nega que a equipe tenha deliberadamente subestimado o Nação, mas cogita uma perda de ímpeto. “Nós respeitamos todos os adversários, mas talvez quando vai enfrentar um adversário que está lá embaixo na tabela, nossa equipe não entra com a mesma energia, e é quando você tropeça.”

O técnico pede uma reflexão de toda a comissão técnica sobre o que é possível melhorar e sobre erros que podem ter sido cometidos no processo de preparação. Também pede esta atitude por parte dos próprios jogadores. “Fazer uma reflexão geral para ver onde que a gente perdeu um pouco dessa conexão, desta vontade, sobretudo.”

Para além do mau momento vivido nas primeiras rodadas do Catarinense, especialmente contra Figueirense e Nação, Luizinho Lopes avalia que é necessário corresponder aos esforços da diretoria quadricolor.

“A diretoria tá fazendo um esforço gigante. A diretoria renovou meu contrato muito bem. Os jogadores também, todos tiveram uma renovação muito boa. E mesmo assim continuo de barriga vazia porque tenho muita vontade de ir além, vencer na vida. Estamos nos cobrando neste sentido. Se a condição melhorou, a gente tem que valorizar ainda mais. Porque chegamos [em 2023] em uma condição bem inferior.”

“Pela valorização que o Brusque fez, particularmente para mim, eu preciso entregar, no mínimo, o que a gente entregou no ano passado. Mas faz parte. Somos todos seres humanos, vamos tentar resgatar esta nossa energia e valorizar o que o Brusque está fazendo por todos nós em relação às suas obrigações. Estão fazendo tudo que podem para que esteja tudo certinho e a gente precisa entregar mais.”

“Se for para dar continuidade para a base do ano passado, nós vamos dar; se precisar fazer mudanças, nós vamos fazer mudanças. Do último ano, há uma quebrada ali de férias, fazem-se uns ajustes, e muitas vezes a coisa não acontece da mesma maneira [de até então]. Cabe a gente reencontrar a continuidade do caminho ou encontrar novos caminhos para fazer este time voltar a render como a gente espera.”

Próximo jogo

O Brusque deve enfrentar o Joinville às 19h deste domingo, 4. O clube e a Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú tentam deixar o Estádio das Nações apto para o jogo. Ministério Público de Santa Catarina e a Polícia Militar para que não voltem a ser realizados jogos no local até que se cumpram as exigências de segurança.

O Nação visita o Criciúma no sábado, às 18h30, no Heriberto Hülse.

