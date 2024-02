Apresentando nível para preocupar o torcedor, o Brusque perdeu para o Nação pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 31, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Alex Ruan marcou contra o próprio patrimônio após bonita tabela entre Paul e Brendon.

Com o resultado, o quadricolor acumula três jogos consecutivos sem vitória e sem balançar as redes, enquanto o Leão do Norte, que vinha de três derrotas, conquista seus primeiros pontos, deixa a lanterna e dorme fora da zona de rebaixamento.

Marreco inofensivo

O jogo começou em ritmo lento. O Brusque tinha muitas dificuldades para passar pela defesa do Nação. Os anfitriões marcavam com os jogadores todos no campo de defesa, compactos, e quebravam a maioria das jogadas brusquenses na primeira linha de quatro.

Nação ataca

Do outro lado, o quadricolor cometia alguns deslizes que deixavam o Nação chegar em contra-ataque. Aos 13 minutos, Wallace e Éverton Alemão não se entenderam ao interceptar Robinho. Brendon recuperou a bola, invadiu a área, mas chutou torto para fora. Antes, aos 10, Renê arriscou de fora da área e fez Matheus Nogueira fazer defesa encaixada, sem perigo.

Aos 23, Régis cortou para o meio e chutou bem de perna esquerda. Matheus Nogueira defendeu em dois tempos.

O Brusque conseguiu pressionar um pouco mais a partir 31 minutos. Tinha paciência nas trocas de passes, mas sem finalizações e sem exigir esforço do goleiro Omar.

Placar aberto

O Nação balançou as redes aos 37. A jogada começou num lateral, com a defesa quadricolor cochilando. Willian arremessou para Renê, que fez o passe para o camaronês Paul. Com muita liberdade no meio, ele fez bela tabela com Brendon e chegou na cara do gol. Antes que pudesse finalizar, Alex Ruan tentou cortar a jogada, mas e tocou por cobertura, na saída de Matheus Nogueira: 1 a 0.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Brusque continuou com seu desempenho frustrante. Não conseguia mais do que alguns escanteios e cruzamentos sem direção.

Mais Leão

Por outro lado, o Leão do Norte quase dobrou a vantagem. Aos 42, Brendon teve a bola dentro da área, de frente pro gol, mas Rodolfo Potiguar cortou de forma providencial. Aos 44, Paul ajeitou para a perna esquerda e chutou colocado, com força. Matheus Nogueira voou na bola e espalmou para escanteio. Aguerrido, o Nação parecia querer mais a vitória e corria mais que seu adversário.

Tentando

Os mandantes tentaram surpreender com ataques assim que começou o primeiro tempo, sem sucesso. Aos quatro minutos do segundo tempo, o que parecia impossível ao longo da noite aconteceu: o Brusque chutou uma bola ao gol. Alex Ruan arriscou de direita, fora da área. A bola desviou em Régis, mas não o suficiente para atrapalhar Omar, que defendeu sem rebote.

Aos 15, Omar fez uma defesa mais difícil. Diego Tavares alçou na área e Jhemerson surpreendeu na segunda trave com um bom cabeceio, mas o gol foi evitado pelo goleiro do Nação. Aos 23, Olávio chutou torto da entrada da área, sem perigo.

Só Brusque

O segundo tempo todo se desenvolvia no campo de ataque do Brusque, mas o quadricolor seguia sem poder ofensivo algum. Tentativas com cruzamentos e chutes de fora da área não surtiam efeito. O goleiro Omar, voltando de lesão, chegou a sinalizar que precisava ser substituído, mas seguiu na partida. No fim das contas, não era tão exigido.

Aos 38, Fales afastou mal o cruzamento. De primeira, dentro da área, Cristóvam chutou de primeira, muito fraco, atrasando para o goleiro.

Quase o segundo

As melhores chances ainda foram do Nação. Aos 42, Willian cortou para dentro, chutou rasteiro e Matheus Nogueira se esticou todo para fazer a defesa. Em contra-ataque aos 47, Geovane Itinga, ex-Brusque, colocou Pinheiro na cara do gol. O atacante acabou isolando na saída do camisa 1 quadricolor.

Aos 49, em novo contra-ataque, Itinga tentou o chute colocado de fora da área e mandou à direita do gol. Na última tentativa brusquense, no último lance do jogo, aos 52, Serrato alçou a bola em cobrança de falta e Éverton Alemão subiu para cabecear, mas sem força, fácil para Omar.

Próximo jogo

O Brusque deve enfrentar o Joinville às 19h deste domingo, 4. O clube e a Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú tentam deixar o Estádio das Nações apto após a recomendação do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Militar para que não voltem a ser realizados jogos no local até que se cumpram as exigências de segurança.

O Nação visita o Criciúma no sábado, às 18h30, no Heriberto Hülse.

Nação 1×0 Brusque

Campeonato Catarinense

4ª rodada

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Arena Joinville

Público total: 488

Renda bruta R$ 8.105



Nação: Omar; Régis (Pinheiro 29′-2ºt), Fales, Vidal, Willian; Zemarcio, Jair (Calabrês 29′-2ºt); Renê, Brendon, Paul (Scottini 19′-2ºt); Robinho (Geovane Itinga 19′-2ºt).

Técnico: Sandro Sargentim

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei (Cristóvam 29′-2ºt), Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Luiz Henrique 22′-2ºt), Madison (Diego Tavares 10′-2ºt), Jhemerson; Paulinho Moccelin (Serrato 22′-2ºt), Dentinho; Guilherme Queiróz (Olávio 10′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Trio de arbitragem: William Machado Steffen (CBF), auxiliado por Adenílson Teófilo Cardoso (FCF) e Laizi Silva (CBF).

Quarto árbitro: Daniel Vitor da Conceição (FCF)

Gol: Alex Ruan (contra, 37′-1ºt)

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin; Willian, Omar.

Cartão vermelho: Marcal (aux. técnico Nação)

