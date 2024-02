Amamenta Brusque realiza campanha para captar novas doadoras de leite materno

Devido às festas de final de ano e as férias escolares, as doações de leite materno têm diminuído a cada dia no município de Brusque. Pensando nisso, o Posto de Coleta Amamenta Brusque lançou uma campanha para a captação de novas doadoras de leite humano.

Durante o ano de 2023, o Amamente Brusque captou mais de 1000 litros. A doação é feita de forma voluntária e destinada às famílias que precisam. Os recém-nascidos prematuros e bebês abaixo do peso têm mais chance de recuperação e de uma vida saudável quando têm acesso ao leite humano.

Para ser uma doadora, é necessário amamentar e ter realizado pré-natal com todos os exames previstos. Após isso, a doadora precisa entrar em contato com o Amamenta Brusque, através do Whatsapp (47) 99698-1221, para agendar uma visita de representantes do projeto até a sua casa para coleta.

O Posto de Coleta Amamenta Brusque faz parte da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR). Além de englobar ações de captação de doadoras de leite, o posto de coleta oferece acolhimento e presta assistência a mulheres, crianças e famílias na prática do aleitamento materno. Mais dúvidas podem ser retiradas na sede do serviço, que fica localizado no 2° andar da Policlínica.

