Brusque x Joinville pode ser realizado sem público neste domingo

Brusque e Joinville têm jogo marcado às 19h deste domingo, 4, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, mas a partida pode ser disputada sem público. Reunião realizada nesta quinta-feira, 1º, entre representantes do quadricolor, da Prefeitura de Balneário Camboriú, da Federação Catarinense de Futebol (FCF), da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público terminou sem a liberação do Estádio das Nações para a presença de torcedores.

Nesta quarta-feira, 31, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) recomendou à FCF e ao Brusque que não utilizem o Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, para jogos do Campeonato Catarinense, até que sejam corrigidos problemas de segurança apontados pela Polícia Militar.

No último sábado, 27, houve registros de violência entre as torcidas de Brusque e Figueirense, que jogavam no local. Segundo o presidente quadricolor, Danilo Rezini, o tumulto preocupou a PM.

“A polícia está bem intransigente, digamos assim. Ela ia fazer mais uma avaliação [do estádio] na tarde de hoje, mas não temos este resultado ainda. Está bem intransigente sobre coisas que faltam acabar, já pedidas para serem feitas, mas ainda não concluídas. Apesar de que tínhamos prazo, e quem estava fazendo era a Prefeitura de Balneário Camboriú”, comenta.

Conforme relata a diretoria do Brusque, a Fundação Municipal de Esportes (FME) de Balneário Camboriú tem trabalhado durante a semana para atender às exigências da Polícia Militar. “Ficaram de fazer uma nova avaliação e amanhã [sexta-feira, 2] passar para a gente se vai ter possibilidade de haver o jogo com torcida ou sem torcida. O jogo vai acontecer em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações. Agora vamos saber se vai ser com portões fechados ou com a presença da torcida. “, completa Rezini.

Antes de sua estreia no Estádio das Nações, o Brusque promoveu a venda de pacotes de ingressos para as seis partidas como mandante, ao preço total de R$ 120. Caso a torcida não possa comparecer neste e/ou em outros jogos, o clube organizará reembolsos.

