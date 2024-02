Brusque deve apresentar projeto de estádio próprio em breve, afirma presidente

O presidente do Brusque, Danilo Rezini, afirmou na noite desta quinta-feira, 1º, que o clube deve apresentar, nas próximas semanas, o projeto de seu próprio estádio. A possibilidade de venda de 20% dos direitos comerciais na Liga do Futebol Brasileiro significa, para a diretoria, perspectiva de investimento em estrutura. Caso a ideia saia do papel, o novo estádio deverá ter capacidade para 6 mil torcedores, exigência mínima do Brasileiro Série B.

Além do estádio, o Brusque pretende construir, em breve, campos que virão a compor um novo centro de treinamento. O clube tem à disposição um terreno de 72 mil metros quadrados na chamada estrada da Fazenda, no bairro Volta Grande. Em 2019, a área foi oficialmente concedida ao clube pela Prefeitura de Brusque por 20 anos, renováveis por mais 20.

“Já tem engenheiro, arquiteto fazendo este processo. E devemos ter, em poucos dias, a apresentação deste projeto [do estádio]. (…) E três campos de treinamento, juntos, num complexo esportivo. Talvez não o mais lindo, mas será extremamente moderno”, projeta Rezini, durante o evento de apresentação de contas de 2023.

“Estamos pensando neste projeto diante da probabilidade real de vir este dinheiro da Libra. Este dinheiro pode chegar, e se chegar, será investido na estrutura do Brusque Futebol Clube. (…) Para que possamos ter, dentro de dois ou três anos, se Deus quiser, nosso estádio, nosso CT, o planejamento da nossa base, com bons alojamentos, enfim”, completa.

O dirigente reitera a necessidade de o Brusque, um clube de 37 anos que figura na Série B do Campeonato Brasileiro, construir seu patrimônio material. “Precisamos ter nosso espaço, ter uma estrutura. Nós não temos estrutura nenhuma. Nosso CT está debaixo d’água, na lama. Nossa secretaria é embaixo da arquibancada do Multiuso [Arena Brusque]. O campo em que jogamos é do Carlos Renaux, alugado. Estádio centenário, mas, com todo o respeito, não mais para o futebol moderno.”

Durante sua fala no evento, Danilo Rezini também destacou a torcida quadricolor como patrimônio imaterial. “Nosso torcedor. A TFI [Torcida Força Independente], o torcedor que gosta do Brusque Futebol Clube, que vai ao campo, que torce. Graças a Deus, o Brusque conseguiu, hoje, pela sua luta, por seu trabalho, por suas conquistas e vitórias, trazer jovens, idosos, mulheres que gostam do clube, acompanham o jogo. Conseguimos agregar muita gente.”

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: