Túnel da ponte do terminal será interditado neste final de semana; saiba motivo

A Prefeitura de Brusque informou que o túnel da Ponte Arthur Schlosser (Ponte do Terminal) será interditado a partir das 6h de sábado, 3, e de domingo, 4, para a realização de reparos na estrutura pela Secretaria de Obras.

Em outubro do ano passado, um caminhão com altura superior à permitida tentou passar pelo túnel da Ponte Arthur Schlosser (Ponte do Terminal) e acabou danificando a estrutura do túnel. Após a colisão, nenhum dano alarmante foi registrado. Porém, neste momento, visando garantir a segurança de todos, o local passará por reparos.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, explica quais serviços serão realizados. “Apesar de não apresentar perigo imediato, nossas equipes já vão iniciar os trabalhos de recuperação do local. Também vamos pintar, deixá-lo mais bonito. Nossas expectativas são de que já no domingo possamos liberar o trânsito no local”.

Desvio

A interdição será apenas no túnel. Quem trafegar pela rua Arno Carlos Gracher em direção ao túnel deverá realizar a conversão na rua Rodrigues Alves. Já a parte superior da ponte continua liberada para o trânsito normalmente.

Leia também:

1. De Brusque ao infinito: mãe e filho saltam de paraquedas e ação é filmada

2. Tudo que você precisa saber sobre o primeiro Sábado Fácil do ano

3. Segunda edição da Corrida da Apae já tem data para acontecer; saiba detalhes do evento

4. Homem é preso em Brusque suspeito de envolvimento em mortes no Amazonas

5. Três pessoas ficam feridas após caminhão com carga de vidro tombar na Gentil Battisti Archer, em Nova Trento

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: