Matrículas abertas para programa Escola de Tempo Integral, em Brusque

Nesta quinta-feira, 1º, deu início o período de inscrições para o programa Escola de Tempo Integral em Brusque. As 300 vagas seguem abertas até o dia 8 de fevereiro. As aulas iniciam no dia 19 deste mês.

As escolas da rede municipal de ensino que fazem parte do programa são: Professor Raul Amorim, no bairro Limoeiro, Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no bairro Azambuja, Carlos Fuzão, no bairro Santa Luzia, e Edith Gama Ramos, no bairro Cedro Grande.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar a documentação exigida pelo edital em uma das unidades escolares contempladas com o programa no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, exceto no sábado, dia 3, quando o atendimento ocorre das 8h às 12h.

As exigências estabelecidas para prioridade na fila são as seguintes: famílias com registro no Cadastro Único; famílias contempladas com o programa Bolsa Família; criança em Acolhimento Institucional; crianças pertencentes às famílias monoparentais e crianças com deficiência comprovada por laudo médico.

Apesar dos critérios, todas as crianças que respeitem o zoneamento de 5 km de uma das unidades contempladas podem se inscrever. Caso a demanda ultrapasse as vagas, será aplicado um sistema de ranking, onde as crianças que preencherem mais requisitos têm prioridade na fila.

Confira a documentação exigida:

Certidão de nascimento da criança;

Comprovante do CPF da criança;

Documentos com foto dos pais ou responsável legal;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência;

Declaração Vacinal da criança atualizada;

Número de Identificação Social – PIS/NIS (para os beneficiários com cadastro no CADÚNICO);

Protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras;

Apresentação de documento comprobatório de guarda para as crianças que convivem com responsáveis, emitido pelo Juizado da Infância e Juventude;

Cópia do atestado médico das restrições de saúde da criança, se houver;

Laudo Médico de crianças com deficiência;

Cartão do Bolsa Família, se houver;

Comprovante de vínculo empregatício com o município de Brusque, se for o caso.

Confira o cronograma do Edital:

