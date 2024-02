Havan volta a alertar sobre golpe de falsa oferta de celular a R$ 179

Nesta quinta-feira, 1º, a Havan voltou a alertar a população nas redes sociais sobre um golpe em que a loja estaria fazendo uma promoção na internet de celular Samsung S22 por R$ 179 e o iPhone 14 por R$ 149.

O golpe é antigo e apareceu no mês de dezembro. Os criminosos utilizam parte de um vídeo antigo do empresário Luciano Hang, dono da Havan, e, com auxílio da inteligência artificial, reproduziram uma voz parecida com a do empresário, em que ele, supostamente, diz que o Procon obrigou a Havan a vender os celulares.

Em Nota, a Havan voltou a afirmar que esse vídeo é fraudulento, que não recebeu qualquer intimação do Procon, tampouco está vendendo celulares nesses preços, e que o setor jurídico da loja está atuando para que este golpe não seja mais divulgado nas redes sociais.

“Nossa equipe de segurança digital tem atuado diariamente para derrubar os diversos perfis que são criados nas redes sociais para divulgarem o material. Além disso, nosso setor jurídico trabalha para responsabilizar os criminosos”, diz a loja.

A Havan também informou que só realiza vendas on-line por meio do site oficial: havan.com.br e alertou para que os clientes sempre verifiquem o endereço do site, a aparência, o preço do produto e links diferentes de pagamentos para evitar que caiam em golpes.

