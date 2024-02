A Abel Moda Vôlei enfrenta o Irati/Vitaminas Neo Química às 19h30 desta sexta-feira, 2, no Ginásio Agostinho Zarpellon Junior, em Irati (PR), pela quarta rodada da Superliga B. O time brusquense é o atual vice-líder da competição, enquanto o adversário é o quinto colocado. A partida não terá transmissão ao vivo.

Após a vitória por 3 sets a 1 sobre a Chapecoense/Unoesc, a Abel Moda parte para seu quarto triunfo. É possível terminar a rodada na liderança a depender do resultado do jogo entre o primeiro colocado, Mackenzie/Cia do Terno-MG, e o Tijuca-RJ, no Rio de Janeiro (RJ).

“Estamos bastante otimistas com os resultados, mesmo sabendo que está altíssima a qualidade dos nossos concorrentes. Mas nossa equipe também está bem preparada e dando o seu melhor”, avalia o técnico Mauricio Thomas.

A delegação da Abel viajou nesta quinta-feira, 1º, deixando Brusque às 6h. Um treino de reconhecimento de quadra está programado para as 10h na sexta-feira, 2.

O Irati vem de derrota diante do Mackenzie na última sexta-feira, 26: 3 a 0, com parciais de 25-17, 25-17 e 26-24 em Belo Horizonte.

A partida seguinte da Abel Moda Vôlei será na Arena Brusque, contra o Curitiba, em 16 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30.

Confira a classificação da Superliga B feminina.

