VÍDEO – Duas pessoas ficam feridas após caminhão sair de pista e tombar na rodovia SC-108, em Nova Trento

Um caminhão tombou após sair da pista na rodovia SC-108, em Nova Trento, na manhã desta quinta-feira, 1º. O fato ocorreu por volta das 10h, mas a ocorrência, na altura do bairro Indaiá, só foi finalizada durante a tarde. Duas pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi até o local e constatou que duas pessoas ficaram feridas no acidente. O caminhão, com placas de Araquari, era conduzido por um homem de 32 anos, que foi levado ao hospital de São João Batista com ferimentos leves.

A segunda vítima tratava-se do passageiro, de 24 anos, que também sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para o Hospital São José, em Florianópolis.

As informações repassadas pela PMRv foram repassadas pelo proprietário do caminhão, que esteve no local.

De acordo com o relatório dos agentes, não foi possível coletar o relato das vítimas. A identidade delas não foi divulgada.

Confira:

Local

O acidente ocorreu em uma descida que possui curvas. Os policiais fizeram a fiscalização e constataram, através do tacógrafo, que o veículo transitava a 100 km/h, ou seja, acima da velocidade no local, que é de 80 km/h.

A velocidade no trecho exato do acidente é de 60 km/h.

