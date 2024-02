Câmara aprova investimento de R$ 900 mil da Prefeitura de Brusque no estádio Augusto Bauer

A Câmara de Vereadores aprovou em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 1º, o repasse de R$ 900 mil da Prefeitura de Brusque ao Carlos Renaux para ampliação da capacidade do estádio Augusto Bauer. A verba será utilizada para: uma arquibancada que será construída entre o setor coberto e o atual setor descoberto; a ampliação do setor atualmente descoberto; e a instalação de uma arquibancada metálica no lado em que hoje há o muro com placas de publicidade, na lateral do campo. O valor será pago em 24 parcelas.

O convênio tem como objetivo permitir que o Brusque, que manda seus jogos no estádio, possa jogar no município na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O Augusto Bauer está em reforma promovida pelo Carlos Renaux. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece um mínimo de 6 mil lugares, sentados, para torcedores acompanharem os jogos da segunda divisão.

“Estamos em conversas com as diretorias desde novembro e chegamos nesse denominador comum. É fundamental, enquanto cidade, que o Brusque, que leva as cores e o nome do município para todo o Brasil, jogue em casa. Para além disso, o Brusque jogar na cidade gera renda, emprego e também entretenimento. Quando o Brusque joga aqui, além de venda de comidas e bebidas, também tem a bilheteria, que gera Imposto Sobre Serviços (ISS), imposto que fica no município”, explica o prefeito André Vechi.

Além dos R$ 900 mil, a prefeitura vai providenciar o piso asfáltico na dimensão de 2,1 mil metros quadrados para área de circulação e base da arquibancada. “É um valor alto, mas acho que é fundamental a prefeitura entrar nessa jogada para viabilizar que o Brusque jogue em casa”.

Como contrapartida pelo investimento, a prefeitura terá o direito de, por dez anos, utilizar o estádio para eventos como o Campeonato Amador de Futebol, Moleque Bom de Bola e Jogos Comunitários, entre outros.

Durante o Campeonato Catarinense, o Brusque está atuando como mandante no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Antes do acordo, o quadricolor cogitou mandar seus jogos no Campeonato Brasileiro na Arena Joinville, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A opção mais cogitada era o estádio do Barra, que está em construção no limite entre Itajaí e Balneário Camboriú.

A reforma do Augusto Bauer foi viabilizada a partir de um acordo do Carlos Renaux com a BHM Têxtil e a KRCON Empreendimentos. Em resumo, o clube cedeu, por meio de permuta, parte do terreno para que seja construído um centro empresarial chamado BKR Park Mall na fachada, na avenida Lauro Müller. Em troca, as empresas reformam o estádio, que inclui a substituição do gramado natural por um campo de grama sintética. O projeto original não incluía expansão da capacidade atual.

