A família Pereira (foto), fundadora do Grupo Pereira, sétimo maior grupo supermercadista do país que teve origem na década de 60 em Itajaí, deu o primeiro passo na Serra Gaúcha com a abertura do Fort Atacadista em Caxias do Sul, na quarta-feira, 31. É a terceira loja gaúcha do Grupo Pereira, que já está presente em Canoas e em Viamão, também com unidades do seu atacarejo, o Fort.

“O investimento na loja de Caxias é o maior da história do Fort Atacadista, R$ 120 milhões”, revela João Pereira, vice-presidente comercial e de marketing do Grupo Pereira. É a primeira loja do Fort no país construída em dois pisos e a única a ter um estacionamento totalmente coberto. Ao todo, são 5.186,56 m2 de área construída.

Além disso, o Fort Atacadista Caxias do Sul é a primeira unidade da rede no Brasil a receber uma loja da Pera Turismo, a agência de turismo do Grupo Pereira que está presente também em unidades do Supermercado Comper nos estados do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.