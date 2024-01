Quatro escolas de Brusque passam a oferecer ensino em tempo integral; saiba critérios para inscrição

Os pais interessados já podem realizar a inscrição de seus filhos em uma das quatro unidades contempladas no programa da Escola em Tempo Integral. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 24, pela Prefeitura de Brusque.

As escolas da rede municipal de ensino que fazem parte do programa são: Professor Raul Amorim, no bairro Limoeiro, Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no bairro Azambuja, Carlos Fuzão, no bairro Santa Luzia, e Edith Gama Ramos, no bairro Cedro Grande.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que no programa serão 36 horas semanais de estudos, e além das matérias regulares já aplicadas, a grade ofertada será ampliada para diversas áreas. “Nas atividades curriculares desses alunos, serão oferecidas atividades de orientação de estudo e tarefas, música, teatro, esportes recreativos, produção textual e literatura, robótica, práticas com o meio ambiente, direitos humanos, educação emocional e também o inglês”, ressalta.

Mayer acrescenta ainda que o horário de aula do Programa Municipal de Educação em Tempo Integral será de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h, e na sexta, das 7h30 às 13h. “Os horários das aulas serão organizados considerando dois momentos de intervalo de 15 minutos cada, um em cada período e um momento de 1h30 minutos para o almoço dos alunos”, explicou.

Inscrição

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar a documentação exigida pelo edital em uma das unidades escolares contempladas com o programa. O período de inscrição ocorre entre os dias 1º e 8 de fevereiro, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, exceto no sábado, dia 3, o atendimento ocorre das 8h às 12h.

A Secretaria de Educação também informou que a Legislação Federal e Normativas do MEC estabeleceram que para se candidatar à vaga, é necessário que a família ou o aluno atendam aos critérios exigidos. Caso a demanda ultrapasse a disponibilidade de vagas, serão aplicados critérios de preferência para as famílias que mais preencherem os requisitos exigidos.

Confira as exigências estabelecidas:

Famílias com registro no Cadastro Único;

Famílias contempladas no Programa Bolsa Família;

Criança em acolhimento institucional;

Crianças pertencentes às famílias monoparentais;

Criança com deficiência comprovada por meio de laudo médico.

Confira as vagas e Unidades Escolares contempladas:

Escola de Tempo Integral Professor Raul Amorim, no bairro Limoeiro

Berçário I com 10 vagas

Berçário II com 14 vagas

Infantil I com 15 vagas

Infantil II com 15 vagas

Pré-Escola I com 25 vagas

Pré-Escola II com 50 vagas

1º Ano Ensino Fundamental com 50 vagas

2º Ano do Ensino Fundamental com 50 vagas

3º Ano do Ensino Fundamental com 50 vagas

Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no bairro Azambuja

Berçário II com 4 vagas

Infantil I com 3 vagas

Infantil II com 4 vagas

Pré-Escola I com 10 vagas

Pré-Escola II com 9 vagas

Escola de Ensino Fundamental Carlos Fuzão, no bairro Santa Luzia

Turma multisseriada creche/pré-escola com 5 vagas

Turma multisseriada Anos Iniciais do Ensino Fundamental (até 3º ano) com 4 vagas

Escola de Ensino Fundamental Edith Gama Ramos

Turmas multisseriadas creche/pré-escolar com 4 vagas

Turmas multisseriadas Anos Iniciais do Ensino Fundamental (até o 3º ano) com 2 vagas

Confira a documentação exigida:

Certidão de nascimento da criança;

Comprovante do CPF da criança;

Documentos com foto dos pais ou responsável legal;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência;

Declaração Vacinal da criança atualizada;

Número de Identificação Social – PIS/NIS (para os beneficiários com cadastro no CADÚNICO);

Protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras;

Apresentação de documento comprobatório de guarda para as crianças que convivem com responsáveis, emitido pelo Juizado da Infância e Juventude;

Cópia do atestado médico das restrições de saúde da criança, se houver;

Laudo Médico de crianças com deficiência;

Cartão do Bolsa Família, se houver;

Comprovante de vínculo empregatício com o município de Brusque, se for o caso.

Confira o cronograma do Edital:

1º a 8 de fevereiro: realização das inscrições

14 de fevereiro: divulgação dos selecionados para matrícula

15 e 16 de fevereiro: matrícula para os alunos selecionados

19 de fevereiro: início das aulas

