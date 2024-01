Sistema dispara mensagem errada e troca horário de atendimento de pacientes do Hospital Imigrantes

Um erro no sistema de envio automático de mensagens do Hospital Imigrantes causou confusão na tarde desta quarta-feira, 24. Por volta das 17h, o jornal O Município começou a receber diversas denúncias sobre lotação de espaço e demora nos atendimentos por parte de alguns pacientes.

Segundo relatos, muitos pacientes que chegaram por volta das 6h ainda aguardavam para realizar exames. A situação também foi registrada em formato de vídeo. Entre as maiores reclamações estava o longo tempo de espera para atendimento, já que a maioria dos pacientes presentes é oriunda de outros municípios.

“Estamos aqui parados e ninguém aparece para dizer alguma coisa, nos atender, fazer uma ficha de triagem”, disse um homem.

Em outra denúncia, um motorista de ônibus responsável por trazer pacientes do município de São Miguel do Oeste afirmou que a viagem até Brusque demorou 12 horas e que muitos dos pacientes que trouxe ainda não foram atendidos.

“Preciso levar pacientes até Cascavel (PR) às 3h da quinta-feira, 25, o que já percebi que não vai ser possível”.

A falha por parte do hospital começou a ser notada após um paciente comentar que seu exame estava marcado para as 19h45 desta quarta-feira, o que estaria dentro do horário, porém, disse que foi informado (pelo próprio Hospital Imigrantes) via aplicativo de mensagem que o horário foi alterado para às 8h.

“Quando cheguei, me deparei com dezenas de pessoas. Se fosse para ser assim, que tivessem deixado o atendimento para as 19h45. Não precisavam ter trocado o horário”.

Diretor explica situação

Buscando respostas sobre o caso, a equipe de reportagem entrou em contato com o diretor de Regulação e Implantação do Instituto Maria Schmitt (Imas), que administra o Hospital Imigrantes, Robson Schmitt Machado, que explicou o acúmulo de fatores que levaram a essa situação.

De acordo com ele, o que ocorreu nesta quarta-feira, 24, é que o sistema automático de envio de mensagem, utilizado para lembrar os pacientes sobre seus agendamentos, disparou uma mensagem errada.

“Ele, na verdade, foi alimentado errado. Deveria informar que os exames haviam sido transferidos para as 20h, porém, alguém da equipe colocou para às 8h. Isso gerou a confusão e transtorno para cerca de 20 pacientes que vieram de diversas cidades. Quando percebemos a falha, colocamos um médico à disposição rapidamente”, explicou Robson.

Além disso, outros pacientes chegaram de micro-ônibus de suas cidades, ou seja, um grande número de pessoas deu entrada no hospital ao mesmo tempo.

“Cada paciente estava marcado para um horário; logo, pacientes que seriam atendidos às 9h estavam desde as 6h esperando. Cada atendimento possui hora marcada; é impossível atender todos ao mesmo tempo. Porém, com a falha no sistema e a chuva de hoje, a confusão ficou maior. Todo mundo teve que aguardar no mesmo espaço”.

Robson lembra que o padrão de atendimento do hospital é fazer com que os pacientes realizem todos os exames necessários no mesmo dia.

“Fazemos isso para que o paciente não fique indo e voltando várias vezes. É demorado? É. Mas buscamos resolver toda a vida do paciente em um único dia, já que muitos são oriundos de outros municípios”.

Melhorias

Segundo Robson, muitas melhorias estão por vir, fazendo com que situações como essa não se repitam mais no hospital. Uma obra para aumentar a sala de recepção em cerca de 400 metros será feita nos próximos 30 dias.

“Também conseguimos uma parceria que nos permitirá ter uma área de lazer para os pacientes. Terá mesa de sinuca e televisão para que eles esperem pelos seus deslocamentos com mais dignidade. O prazo de entrega é entre 45 a 60 dias”.

Sobre o erro no sistema, o diretor pediu desculpas em nome do Hospital Imigrantes e informou que casos como esse não deverão se repetir.

