O jogo do Brusque contra o Joinville, com início às 19h deste domingo, 4, será disputado sem a presença de público no Estádio das Nações. A Polícia Militar chegou a aprovar o local para duas partidas, mas após o tumulto registrado entre as torcidas do quadricolor e a do Figueirense, no sábado, 27, considera que não há condições mínimas de segurança. Uma nota oficial foi emitida pelo 12º Batalhão de Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 2.

Conforme a PM, até mesmo os fatos de o estádio estar localizado em área residencial e não ter estacionamento próprio impossibilita a realização de jogos com público. Outros pontos levantados foram a “ausência de local adequado para o desembarque dos atletas e comissão técnica, devendo ser realizado em via pública, em meio aos torcedores, além de causar sérios transtornos a mobilidade nos dias dos jogos.

Pontos estruturais como pouca altura do muro atrás das arquibancadas também foram citados. “Já na parte das arquibancadas, tanto na área dos visitantes quanto na área destinada à torcida local foram observadas várias irregularidades, sendo observados diversos pontos com presença de pedras e de resíduos de construção, objetos estes que podem servir como armas”, continua a PM em nota oficial. Foram disponibilizados fotos e vídeos da vistoria mais recente.

Na quarta-feira, 31, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) recomendou à Federação Catarinense de Futebol (FCF) e ao Brusque que o estádio não fosse utilizado no campeonato até a resolução das exigências da PM.

Uma reunião com representantes do Brusque, da FCF, da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Balneário Camboriú, da PM e do MPSC foi realizada nesta quinta-feira, 1º. A FME tem trabalhado no estádio durante a semana, com a ideia de que a PM realizasse nova vistoria e pudesse aprovar a realização do jogo com a presença de público, o que não se concretizou.

O Brusque se manifestou por meio de nota oficial no início da noite desta sexta-feira, 2:

“O Brusque FC informa que para a partida entre Brusque e Joinville, marcada para o próximo domingo, às 19h, no Estádio Das Nações, não haverá público devido à decisão do MPSC e da Polícia Militar.

O clube lamenta não contar com o seu torcedor neste momento e agradecemos a compreensão de todos.

Em relação aos torcedores que adquiriram o pacote de ingressos, todos os torcedores serão reembolsados, com valor referente a esta partida.”

Confira a nota da Polícia Militar na íntegra:

“Na tarde do dia 1º de fevereiro de 2024, após reunião entre representante do Ministério Público, Polícia Militar, dirigentes do Brusque Futebol Clube e Federação Catarinense de Futebol, para tratar dos assuntos relacionados à segurança do Estádio Municipal Eduardo Zeferino Tiago, uma comissão de policiais do 12º BPM realizou nova vistoria na praça desportiva.

Durante a vistoria buscou-se realizar o levantamento de pontos críticos, bem como realizar os apontamentos necessários para regularização, visando salvaguardar a integridade dos torcedores e atletas.

Nesta vistoria foi observado o perímetro interno e externo, o que culminou na lavratura da Termo de Notificação de Risco de Quebra da Ordem Pública.

Dentre os principais apontamentos, destaca-se que o Estádio Municipal Eduardo Zeferino Tiago não comporta receber eventos esportivos com público, visto estar localizado em área residencial, e desta forma, não apresenta local de estacionamento para comportar o fluxo de veículos dos torcedores, além de causar sérios transtornos a mobilidade nos dias dos jogos.

Também restou evidenciado que não há local adequado para o desembarque dos atletas e comissão técnica, devendo ser realizado em via pública, em meio aos torcedores.

Quanto à estrutura física do estádio, inicialmente observou-se que o muro situado atrás das arquibancadas dos torcedores não apresenta altura adequada, podendo ser facilmente acessada pelos imóveis locais, e desta forma, poderia servir de acesso a torcedores não pagantes e que não passaram por revista, assim como pode contribuir para o acesso de objetos não permitidos na praça desportiva.

Já na parte das arquibancadas, tanto na área dos visitantes quanto na área destinada à torcida local, foram observadas várias irregularidades, sendo observados diversos pontos com presença de pedras e de resíduos de construção. Objetos estes que podem servir como armas, conforme foram arremessadas no último dia 27 de janeiro de 2024, durante o 17º jogo da terceira rodada do Campeonato Catarinense Fort Atacadista Série A 2024, entre as equipes do Brusque e Figueirense, momento em que torcedores do Brusque realizaram o arremesso de objetos contra torcedores do Figueirense e estes passaram a tentar invadir a arquibancada do Brusque.

Em alguns pontos, foi constatado que a estrutura de alvenaria do estádio, arquibancada, paredes, piso, poste, estão em processo de degradação, possibilitando a retirada de pedaços com as mãos.

Referente aos aparatos de retenção, alambrados, restou evidenciado a fragilidade, pela qualidade do material e pela altura das anteparas que podem ser facilmente transpostas, assim como foi observado que em alguns pontos a própria estrutura auxilia a transposição.

Outra grave situação constatada foi a presença de caixas de disjuntores de fácil acesso aos torcedores, assim como foi observado a presença de cabos de transmissão de energia passando pelo solo. Também, foi verificado na tenda instalada na área de ingresso dos torcedores locais, uma extensão de energia sem qualquer tipo de aterramento, fato este que põe em risco a segurança dos usuários em caso de curto-circuito desta fonte de energia.

Também restou evidenciado a fragilidade do sistema de monitoramento, uma vez que ambos os setores das torcidas possuem uma caixa central de internet, rede utilizada no sistema de monitoramento sem proteção, de fácil acesso aos torcedores, e desta forma, podem ser facilmente desligadas e desativadas.

Também foi verificado a inexistência de sinalização de emergência informando os lugares de saída.

Diante das constatações, sugere-se que o Estádio Municipal Eduardo Zeferino Tiago não está apto a receber eventos esportivos com a presença de público.”

