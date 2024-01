Brusque e Figueirense empatam em jogo fraco com gramado terrível

O Brusque empatou novamente sem gols no Estádio das Nações, desta vez contra o Figueirense, neste sábado, 27, pela terceira rodada do Catarinense. A partida foi marcada pelo péssimo estado do gramado em Balneário Camboriú, com um primeiro tempo muito ruim enquanto a segunda etapa teve o Furacão melhor e o quadricolor em atuação bastante fraca. As duas equipes acumulam o segundo empate consecutivo na competição.

Mau jogo

O primeiro tempo foi um terror para as duas torcidas. Equipes sem inspiração, erros de passe, poucas chances criadas. Tudo isto ocorrendo em um gramado sob condições que poderiam ser motivo de adiamento de um jogo em campeonatos amadores. Havia regiões do campo com mais lama do que grama.

O Brusque começou ensaiando uma pressão, mas a principal chance do primeiro tempo foi do Figueirense, aos sete minutos. Cesinha recebeu o cruzamento da direita e cabeceou. A bola bateu na trave, na mão do goleiro Matheus Nogueira e, na sequência, Alisson finalizou, mas o goleiro já chegava fechando bem o ângulo para fazer a defesa.

Aos 17 minutos, foi a vez do quadricolor. Salustiano ajeitou a bola viva na área após a cobrança de escanteio e tentou chutar. Na trajetória da bola, Olávio completou no susto, Thiago Gonçalves defendeu bem, e a sobra também ficou com ele.

O Brusque era quem mais rondava a área, mas sem ameaçar muito. A partida era presa no meio-campo e Cinésio Mendes Júnior ainda deu um minuto de acréscimo para um primeiro tempo que merecia ter acabado antes dos 45 minutos.

Mais Figueirense

Aos cinco minutos do segundo tempo Diego Tavares arriscou de longe e a bola passou próxima, à esquerda de Thiago Gonçalves. Houve desvio no meio do caminho para escanteio. Até parecia que o Brusque seria dono do primeiro tempo, mas foi o contrário.

O Figueirense respondeu aos sete. Cedric ajeitou para Cesinha, que chutou rasteiro da entrada da área e obrigou Matheus Nogueira a fazer boa defesa.

O alvinegro começou a crescer no jogo, conseguindo espaços no meio-campo. Aos 14, em cobrança de falta ensaiada, Guilherme Pato chutou cruzado, alto, e Matheus Nogueira fez ótima defesa. Na sequência, a bola foi cruzada, Léo Baiano cabeceou em cima do goleiro e a zaga brusquense se livrou do perigo.

O Brusque era apático, inofensivo, com muitas dificuldades para se impor. Aos 26, Guilherme Pato deixou Rodolfo Potiguar na saudade e cruzou com efeito. Éverton Alemão fez o corte providencial e Matheus Nogueira ficou com a bola.

Minutos finais

Aos 37 minutos, Alisson fez boa jogada na esquerda e cruzou. Nicolas se jogou de carrinho, mas não alcançou a bola.

O Brusque só voltou a chutar a gol aos 40. Guilherme Queiróz recebeu de Dionísio, buscou espaço e chutou da entrada da área, mas a bola foi fraca e fácil para Thiago Gonçalves.

Confusão

Após o apito final, membros de torcidas organizadas das duas equipes arremessaram objetos entre si. Alguns tentaram ultrapassar a divisória entre os setores mandante e visitante. A Polícia Militar interveio com spray de pimenta e dispersou o tumulto, sem efetuar prisões.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Nação na Arena Joinville às 19h30 desta quarta-feira, 31. O Figueirense recebe o Concórdia às 20h de quinta-feira, 1º.

Brusque 0x0 Figueirense

Campeonato Catarinense

3ª rodada

Sábado, 27 de janeiro de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú



Brusque: Matheus Nogeuria; Ronei, Éverton Alemão, Matheus Salustiano, Alex Ruan; Madison (Dionísio 28′-2ºt), Marcos Serrato (Diego Tavares-int), Jhemerson (Rodolfo Potiguar-int); Paulinho Moccelin, Dentinho (Maycon Douglas 20′-2ºt); Olávio (Guilherme Queiróz 18′-2ºt).

Técnico: Luizinho Lopes

Figueirense: Thiago Gonçalves; Cedric, Rafael Ribeiro, Genílson, Jonathan (Titto 21′-2ºt); Gledson (JP Iseppe 34′-2ºt), Léo Baiano, Cesinha (Matheus Machado 34′-2ºt); Guilherme Pato, Alisson; Renan Bernabé (Nicolas 28′-2ºt).

Técnico: João Burse

Cartões amarelos: Serrato, Ronei, Paulinho Moccelin, Rodolfo Potiguar; Genílson

Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior (FCF) auxiliado por Henrique Neu Ribeiro (CBF) e Hector Andrew Lisboa Jaques (CBF).

Quarta árbitra: Tainan Bordignon Somensi (CBF)

