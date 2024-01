Bombeiros resgatam corpo em rio de Balneário Piçarras

Um corpo foi resgatado nas águas de Balneário Piçarras pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O caso aconteceu no início da tarde deste sábado, 27.

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 12h30, para verificação de um corpo flutuando na desembocadura do rio Piçarras. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram duas embarcações a cerca de 750 metros paradas.

Uma das embarcações foi até a direção dos bombeiros e avisou que havia um corpo flutuando naquele local. O condutor da embarcação se ofereceu para levar os bombeiros até o local para retirar o corpo.

A moto aquática dos bombeiros também foi acionada. No local, o corpo foi puxado para cima do sled, preso com cabo e conduzido até o píer. O corpo permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica.

Ainda conforme os bombeiros, o corpo é de um homem adulto, sem identificação. Ele supostamente teria caído na água quando estava na beira do rio, quando submergiu, por volta das 21h desta sexta-feira, 26.

