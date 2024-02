Guabiruba divulga abertura de concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

A Prefeitura de Guabiruba anunciou nesta quinta-feira, 8, a abertura de um concurso público visando preencher vagas de diversos cargos e também para arrecadar cadastros reservas. Os salários variam de acordo com a função e podem chegar até R$ 17 mil.

As oportunidades vão desde auxiliar de operações e serviços gerais até engenheiros e médicos. O concurso reflete a necessidade de profissionais qualificados em várias áreas de atuação dentro da administração do município.

Os interessados devem possuir formação nos níveis fundamental, médio ou superior, de acordo com o cargo pretendido.

Inscrições e Taxas

As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de fevereiro até o dia 18 de março de 2024, e poderão ser realizadas através do site da Furb. Para efetivar a inscrição, é necessário o pagamento de uma taxa que varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato:

Nível fundamental incompleto/completo: R$ 70;

Nível médio/técnico: R$ 120;

Nível Superior: R$ 150.

Clique aqui e confira as vagas e como se inscrever.

Aqueles que se enquadram em critérios específicos, como doadores de sangue, medula ou leite materno, prestadores de serviço junto à Justiça Eleitoral ou com renda inferior a dois salários mínimos, poderão solicitar isenção do pagamento da taxa.

Etapas de Seleção

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, análise de títulos e prova prática, que estão programadas para serem aplicadas a partir de 7 de abril de 2024, data que acontece a prova objetiva.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado.

Leia também:

1. Dengue: Brusque continua a registrar aumento de casos e possibilidade de nova epidemia preocupa

2. Vereadores devem revogar lei que regulamentou grafite em Brusque

3. Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF sobre suposta tentativa de golpe de Estado

4. VÍDEO – Deslizamento de encosta e buraco no asfalto: moradores do Águas Claras cobram reparos em vias

5. Nany People virá a Brusque com apresentação marcada para março; veja como garantir ingressos

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: