Unifebe vai receber recurso do governo de SC para pesquisa sobre a qualidade da água do rio Itajaí-Mirim

Com o projeto de pesquisa avançada de mapeamento e acompanhamento da qualidade da água do rio Itajaí-Mirim, o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) será uma das instituições contempladas com investimentos do governo de Santa Catarina.

A Unifebe foi aprovada no Programa MultiLab SC – Laboratórios Multiusuários da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). O programa foi lançado oficialmente na terça-feira (6), pelo governador Jorginho Mello, em Florianópolis.

Serão investidos mais de R$ 111 milhões em recursos para construções ou melhorias de infraestrutura, compra de equipamentos de ponta e demais ações para impulsionar a ciência e a inovação em todo o estado, por meio da pesquisa avançada em grandes áreas do conhecimento como: ciências agrárias, biológicas, exatas, ciências da saúde e engenharias.

“O nosso estado é um pequeno no tamanho, mas gigante no que representa e no que produz, esse estado que nos enche de orgulho, que é diferente em muitos setores de produção, na sua economia diversificada. Todo projeto tem investimento de desejo, de sonho, de perspectiva. E nós estamos aqui para poder proporcionar isso, alinhado ao desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o governador durante o evento de lançamento.

A pesquisa

A Unifebe é uma das 19 Instituições de Ensino Superior contempladas no Programa, que beneficiará 50 projetos e 14 cidades de todas as regiões catarinenses. Para aplicar a pesquisa avançada sobre a qualidade da água do rio Itajaí-Mirim, a instituição foi contemplada com R$ 2,5 milhões, sendo deste valor 2% disponibilizados pela própria instituição.

De acordo com a coordenadora do projeto de pesquisa, professora Rafaela Bohaczuk Venturelli Knop, o recurso contribuirá para que a instituição continue a realizar a análise de água, porém de forma mais avançada e, consequentemente, avaliar outros parâmetros para obter resultados mais precisos.

“No entanto, com esse projeto poderemos fazer análises mais elaboradas. Então além de ampliar a gama de metais, poderemos verificar a existência de hormônios e fármacos, parâmetros importantes numa análise de água, quando pensamos em saúde populacional”, explica.

Atualmente, a análise feita pelo Centro Universitário é mais restrita a parâmetros físicos, como temperatura, PH. Com o atual procedimento adotado, os pesquisadores conseguem também avaliar alguns metais e parâmetros microbiológicos, como coliformes fecais.

A instituição implantará o Laboratório Unifebe do Vale do Itajaí-Mirim e, com o recurso, fará a aquisição de três equipamentos de grande porte, além de outros utensílios e materiais essenciais para a pesquisa. O valor também será destinado para o desenvolvimento de sensores, que auxiliarão a monitorar a vazão da água, dado que influencia diretamente no resultado da análise.

A pesquisa mapeará o rio Itajaí-Mirim desde sua nascente, em Vidal Ramos, passando por Botuverá, Brusque e sua extensão em Guabiruba. Os vários pontos de coleta, serão comparados com a água da nascente para uma avaliação de como o rio está chegando à sua foz.

“Vamos ampliar essa pesquisa para que possamos incentivar políticas públicas de sustentabilidade. A ideia é monitorar, saber se ele está ficando mais poluído gradativamente ou se são situações pontuais, para justamente evidenciar a importância do rio, que é a nossa única fonte de água”, complementa a professora Rafaela.

Por ser um projeto multidisciplinar, uma série de pesquisadores, doutores e acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia química está envolvida nesta primeira etapa. O objetivo da instituição é que o projeto seja contínuo e ampliado para o Colégio Unifebe e para todos os cursos de graduação da instituição.

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, destaca que o projeto de pesquisa aprovado para receber os recursos do MultiLab SC vem ao encontro de uma das premissas da instituição. “Assim como os nossos cursos de Graduação, nossa pesquisa olha para as demandas da nossa região. Historicamente, o rio Itajaí-Mirim é um grande patrimônio da nossa comunidade e ele será objeto de estudo contínuo. Neste caso, um olhar científico para a nossa relação com o rio, que vai para além da qualidade da água, perpassando a cultura, a educação, a saúde e a sustentabilidade”, salienta a reitora.

O intuito da instituição é disponibilizar virtualmente os dados analisados para acompanhamento da comunidade em geral e do próprio poder público e, após implantado, o laboratório será aberto à população e empresas para agendamento de análises.

Leia também:

1. Dengue: Brusque continua a registrar aumento de casos e possibilidade de nova epidemia preocupa

2. Vereadores devem revogar lei que regulamentou grafite em Brusque

3. Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF sobre suposta tentativa de golpe de Estado

4. VÍDEO – Deslizamento de encosta e buraco no asfalto: moradores do Águas Claras cobram reparos em vias

5. Nany People virá a Brusque com apresentação marcada para março; veja como garantir ingressos

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: