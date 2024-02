Com Isabel R. Almeida

O Zicatela Surf Bar recebe a banda Melanina Carioca nesta quinta-feira, 8, a partir das 23h, para show inédito na Praia Brava. A abertura do evento fica por conta do DJ Knines, que tocará black music.

O show da banda carioca dá início a programação de carnaval do Zicatela, que conta também com a festa ‘The Baili’, na sexta-feira, 9, em parceria com a label de mesmo nome, e conta com apresentação dos Dj Nesca e Dj Kley, que tocam hip-hop.

A banda Melanina Carioca foi formada em 2009, no Vidigal, no Rio de Janeiro, ficou quase dois anos em hiato e em 2021 retornou às atividades. Atualmente, o grupo é formado por Rafa Rodrigues, de Resende, Luk Luz e Arnaldo Jr e Carol Morena, que retornou ao grupo após quatro anos.

“No carnaval abrimos hoje com o show da Melanina Carioca, e amanhã temos a festa ‘The Baili, outro evento que promete. Esse show vai ser o primeiro aqui na região com essa formação de DJ e sem a banda. Estamos com ótimas expectativas para esse feriado, o sol vai predominar e o clima de carnaval vai tomar conta. Esperamos a Praia Brava bem movimentada”, explica Fabrício Garcia Goelzer, o Gordo, proprietário do Zicatela Surf Bar.

Sem planos a curto prazo, Gordo conta também que após o carnaval, o Zicatela Surf Bar ficará fechado para reforma por tempo indeterminado. “Estamos sem muitos projetos futuros, o Zica entra em reforma após o carnaval e temos novidades para os próximos meses”, finaliza.

Serviço

O quê: Melanina Carioca

Quando: quinta-feira, 8 de fevereiro, às 23h

Onde: Zicatela Surf Bar

Ingressos e outras informações: 47 3046-6802