A Cachoeira do Minella, um oásis situado no bairro São Pedro em Brusque, já foi um destino de lazer preferido por moradores locais e visitantes da região, que buscavam fugir do calor abrasador do verão.

Apesar de estar fechado há três décadas, o complexo continua a exibir uma beleza natural deslumbrante, o que o mantém entre os locais mais esplêndidos do município, mesmo estando inativo.

A visita à cachoeira

Nossa coluna aproveitou a ensolarada manhã desta segunda-feira, 12, para testemunhar pessoalmente o estado atual desta joia escondida, que ainda encanta os transeuntes curiosos que passam pela rua.

Durante a visita, pudemos observar diversos vestígios do passado glorioso do local, quando então era frequentado por famílias inteiras em busca de diversão.

O quiosque permanece de pé, assim como as mesas sob as sombras das árvores, onde os banhistas costumavam desfrutar de petiscos e bebidas após um mergulho revigorante na cachoeira.

A vegetação exuberante emoldura todo o espaço, proporcionando uma proteção natural contra a ação direta dos raios solares, o que contribui para criar uma atmosfera serena e refrescante.

Segundo os proprietários, o último ano em que o complexo então recebeu o público foi por volta de 1994.

Cachoeira do Minella em fotos

Conforme prometido anteriormente, concluiremos esta matéria com uma magnífica galeria de imagens, exibindo toda a deslumbrante beleza encontrada no complexo da Cachoeira do Minella.

Convidamos você, nosso estimado leitor, a apreciar estas fotografias cuidadosamente selecionadas, preparadas com dedicação e empenho para proporcionar uma experiência visual única.

