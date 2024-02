O aquecimento implacável, que tem sido o protagonista das condições climáticas em Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí nos primeiros 11 dias de fevereiro, está prestes a atingir seu ápice.

Segundo Ronaldo Coutinho, renomado especialista da Climaterra, o atual evento de calor atingirá então seu auge neste início de semana.

As altas temperaturas prometem superar facilmente 36 a 37ºC nesta segunda-feira, 12.

Já na terça-feira, 13, os termômetros podem encostar nos 40°C, e em alguns municípios da região, até atingir esse valor.

O profissional não descarta, inclusive, a possibilidade de que este se torne o episódio mais quente do verão.

Confira a seguir o boletim do tempo emitido por Coutinho.

Calor traz seu pico a Brusque e região

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem estar preparados para enfrentar o ápice do atual período de calor neste começo de semana, podendo até mesmo ser considerado o episódio mais quente do verão.

As temperaturas prometem facilmente ultrapassar os 36/37ºC nesta segunda-feira, chegando a encostar ou atingir os 40°C na terça-feira de Carnaval em alguns municípios da região.

Quanto às condições do tempo, é improvável que a região de Brusque venha ter chuva nesta segunda-feira.

Pode haver, talvez, alguma trovoada muito localizada entre o entardecer ou durante a noite, mas será de forma bastante isolada, caso ocorra.

De maneira geral, o sol tende a aparecer e predominar ao longo do dia.

Já na terça-feira, o risco de instabilidade aumenta com a chegada de uma frente fria a Santa Catarina.

Esse sistema deve trazer mais nuvens a partir da tarde, intensificando a probabilidade de trovoadas.

Não podemos descartar também o risco de algum evento mais forte, decorrente do contraste entre o ar mais frio da frente fria e o calor ainda presente na região.

Calor intenso diminui em Brusque

Ao avançarmos para a previsão da quarta-feira, antecipamos uma notável mudança no padrão térmico.

Esse dia irá marcar o recuo do calor extremo, com as temperaturas máximas dificilmente ultrapassando os 30°C em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Apesar da manhã ainda poder começar com chuvas e trovoadas, ao longo do período são esperadas aberturas de sol.

Essa transição para temperaturas mais amenas deve influenciar o restante da segunda metade da semana.

É importante destacar que não estamos prevendo frio, mas sim, uma mudança de padrão, trazendo alívio do abafamento extremo.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia também a ausência do registro de chuvas, observado até as primeiras horas da manhã, ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 18

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

