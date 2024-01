Nas tranquilas paisagens do bairro Lageado Alto, em Guabiruba, desponta um tesouro natural digno de contos de fadas, desvendado pelo complexo turístico da Lagoa Azul, que se assemelha ao próprio Jardim do Éden.

Este oásis de beleza inigualável, acessado pelas proximidades do agora fechado restaurante “Lá nas Trutas” ou pelo reconhecido Morro Santo Antônio, revela-se como uma jornada mágica além do convencional.

A aventura, pois, começa com uma trilha sinuosa, boa parte dela serpenteando às margens do ribeirão Águas Cristalinas.

Uma experiência que, além de deslumbrante, então exige um condicionamento físico razoável.

Embora devidamente sinalizada, é recomendado a companhia de um guia local, alguém que desvende os segredos e encantos dessa região singular.

Chegando ao paraíso de Guabiruba

Ao seguir os sinuosos caminhos, o visitante se depara com a Lagoa Azul, cujo nome se justifica pela sua tonalidade eternamente azulada.

Uma maravilha natural adornada por poços de águas transparentes e quedas d’água que ecoam a sinfonia da natureza.

Sob a luz do sol, a lagoa se transforma em um espetáculo ainda mais deslumbrante, intensificando o azul cristalino que a torna única.

Espaço de Guabiruba muito visitado

Recentemente, o casal Michele Furtado e Jhonatan Willian Damasio teve a oportunidade de explorar esse paraíso em resposta às altas temperaturas que marcaram o mês de janeiro de 2024 na região.

Em uma entrevista exclusiva para nossa coluna, eles compartilharam suas impressões, destacando o significativo número de veranistas que testemunharam durante sua jornada.

Famílias acampando, pessoas desfrutando de um dia de lazer, até mesmo animais de estimação fazendo parte desse cenário idílico.

O lugar eternizado em imagens

O casal capturou a essência do complexo em imagens vívidas, registrando a beleza intocada que caracteriza cada recanto desse refúgio paradisíaco.

Essas fotografias, meticulosamente organizadas em uma galeria, estão disponíveis para apreciação, proporcionando uma visão mais detalhada desse Jardim do Éden azul em Guabiruba.

Navegar por esses cliques é como embarcar em uma viagem virtual, um convite para testemunhar a pureza e a serenidade que a Lagoa Azul oferece.

Este é mais do que um destino turístico; é uma experiência transformadora, um convite para descobrir a magia que reside nos recantos menos explorados da natureza.

Portanto, deixe-se envolver pela Lagoa Azul de Guabiruba, onde a beleza atemporal aguarda ser descoberta por todos que ousam explorar seus segredos.

O paraíso de Guabiruba em fotos

Encerramos esta edição em grande estilo, convidando você a uma experiência visual única por meio de nossa exuberante galeria de fotos.

Explore cada detalhe e permita-se então envolver pela deslumbrante beleza do complexo turístico da Lagoa Azul de Guabiruba.

Aprecie cada imagem como um convite irresistível para vivenciar a serenidade e a magia deste destino, capturadas de maneira impressionante.

Venha conosco e maravilhe-se com o encanto que a natureza reserva neste paraíso.

