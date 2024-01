Tweet no Twitter

O inusitado clima de outono antecipado, que se estabeleceu no Vale do Itajaí com a chegada desta semana, transformou a paisagem de Brusque, envolvendo a cidade em pleno mês de janeiro.

As imagens capturadas nesta terça-feira, 23, disponíveis em uma bela galeria de fotos no fim desta edição, ilustram vividamente o cenário atípico que se instalou no município.

Folhas caídas pelo chão, um céu cinzento e temperaturas amenas não ultrapassando os 24°C, compõem esta mudança vinda dos termômetros.

Muitos residentes, diante da inesperada sensação outonal que se espalhou pela região, se viram obrigados a vestir agasalhos.

Em apenas alguns dias, as temperaturas máximas sofreram uma notável queda de quase 15°C, passando de um intervalo entre 36 a 37°C na sexta-feira, 19, e no sábado, 20, para um limite não excedendo os 24°C na tarde desta terça-feira.

Essa brusca mudança climática deixou sua marca, surpreendendo os moradores e criando uma atmosfera singular que foge aos padrões típicos desta época do ano.

Outono em pleno janeiro em números

Na continuação desta edição, direcionamos nossa atenção para as temperaturas máximas registradas na tarde desta terça-feira, abrangendo não apenas Brusque, mas toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os números revelam que o clima de outono não se limitou ao município de brusquense, mas se fez presente de maneira marcante em todos os locais monitorados.

Este cenário outonal foi acompanhado por chuvas, conforme evidenciam os números parciais do dia, destacados em azul.

O levantamento então revela que a precipitação se manifestou de forma irregular em relação aos acumulados registrados.

Este contraste nas temperaturas e nos padrões de chuva destaca a singularidade do cenário climático que vem abraçando a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Clima de outono segue

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o atual clima de outono atípico deve persistir ao longo desta semana em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

O profissional prevê que as temperaturas amenas continuarão, acompanhadas por chuvas ocasionais que devem persistir até, pelo menos, o domingo, 28.

Durante esse período, Scheuer não descarta algumas aberturas de sol; no entanto, a predominância deve ser das nuvens, impulsionadas pela umidade vinda do mar.

Com essa influência marítima, as temperaturas máximas não devem então ultrapassar significativamente os 25 a 27°C, mantendo um patamar mais ameno.

Essa condição climática peculiar marca uma exceção para a estação, proporcionando um ambiente mais fresco e agradável na região.

O meteorologista enfatiza que, mesmo com possíveis aberturas de sol, a presença das nuvens será marcante.

Essas informações sinalizam, pois, uma semana caracterizada por uma atmosfera suave e uma interação constante entre as temperaturas amenas e as precipitações intermitentes.

Outono atípico em fotos

Conforme prometido anteriormente, encerramos esta edição em grande estilo, proporcionando aos nossos leitores uma estupenda galeria de fotos, que ilustra o marcante clima de outono presente em Brusque nesta terça-feira.

Convidamos todos a se surpreenderem com a beleza dessas imagens que então capturam de forma única a atmosfera singular dessa temporada.

