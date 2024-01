O cenário de outono precoce, que se estabeleceu com a chegada desta semana em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, está destinado a persistir como protagonista das condições climáticas nesta terça-feira, 23, e próximos dias, conforme adianta o meteorologista Piter Scheuer.

De maneira geral, essa condição implica em tardes sem calor expressivo, bem como madrugadas notavelmente amenas, uma realidade, por sinal, atípica para o mês de janeiro, segundo a análise de Scheuer.

Umidade e pouco sol em Brusque e região

Esse quadro atmosférico peculiar ganha ainda mais destaque devido à influência da umidade proveniente do mar, responsável por trazer consigo uma quantidade considerável de nuvens que se espalham pela faixa leste de Santa Catarina.

O referido sistema não apenas tende a inibir a presença prolongada do sol, como aponta o meteorologista, mas também abre espaço para a ocorrência frequente de chuvas, sem um horário específico definido.

Antecipa-se, de acordo com sua análise, que essa configuração climática, marcada por maior nebulosidade, escassez de sol e presença de umidade a qualquer momento, irá persistir em Brusque e todo o Vale, no restante de janeiro.

O especialista ressalta ainda a necessidade de atenção nesta semana, destacando a possibilidade da ocorrência de eventos de precipitação intensa em curtos intervalos de tempo.

Retorno do sol e calor a Brusque e região

Ao examinar uma projeção mais avançada, Piter vislumbra o retorno do calor mais intenso e períodos prolongados de sol em Brusque e em toda a região, previsto para ocorrer somente em fevereiro.

Ele destaca, então, como sendo uma projeção inicial e que, até lá, os simuladores podem sofrer mudanças nesta situação.

Esses prognósticos preliminares, pois, apontam então para um cenário mais ensolarado, trazendo consigo temperaturas elevadas no início do próximo mês e uma mudança positiva nas condições climáticas, finaliza.

*Com informações da previsão: Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Região de Brusque em fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários então compartilhados pelos nossos leitores.

As imagens revelam como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

