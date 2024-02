O Brusque segue envergonhando seu torcedor no Campeonato Catarinense: perdeu por 1 a 0 para o Inter de Lages na noite deste domingo, 11, pela sétima rodada, no Estádios das Nações. Em atuação paupérrima no ataque, o gol da partida foi do Leão Baio, marcado por Wesley em contra-ataque no segundo tempo. Já são seis jogos sem vitória no Campeonato Catarinense, e o quadricolor está agora fora do G-4, no 10º lugar, à beira da zona de rebaixamento.

Somando com a temporada passada, o time comandado por Luizinho Lopes só venceu um jogo dos últimos 11. Fecha a rodada também com o pior ataque do Campeonato Catarinense, ao lado do Nação, com cinco gols.

O Inter sobe ao oitavo lugar, com oito pontos. Conquistou sua segunda vitória consecutiva. Não vencia o Brusque desde 2016, há nove jogos. Foi seu quinto triunfo sobre o quadricolor em 37 jogos oficiais.

Insuficiente

O primeiro tempo foi todo do Brusque, que cercava a área do Inter em busca do gol. Mas pecava na falta de qualidade na frente, e não conseguia muito mais do que chutes de fora da área. Alguns eram sem direção, outros tinham boas defesas do goleiro César Tanaka.

Aos 24 minutos, o Brusque trocou passes rondando a área. A defesa do Inter conseguiu um desarme, mas a bola sobrou com Rodolfo Potiguar, que soltou um míssil na entrada da área. Tanaka fez fantástica defesa para escanteio.

Aos 31, o Inter errou na saída de bola, e o quadricolor partiu para cima. Olávio serviu Dentinho, que chutou colocado. Tanaka defendeu bem. Na sequência, a bola chegou a Rodolfo Potiguar, que chutou. A bola teve desvios e ficou com o goleiro.

No mais, a equipe teve finalizações de média distância com Ronei, Jhemerson e Dentinho, sem acertar o alvo.

Raros ataques do Inter

O Inter teve uma chance de abrir o placar aos 18 minutos. Em contra-ataque, Marcelinho serviu Venícius com bom passe. O artilheiro do campeonato dominou bem, mas pegou mal no chute e a bola passou por cima, sem susto.

Além disso, o Leão Baio teve uma tentativa de Júlio Ferrari, arriscando de fora aos oito minutos. A bomba passou sem perigo.

Em queda

A segunda etapa começou de forma desanimadora. O Brusque não conseguia mais do que breves momentos de pressão sobre o Inter. A primeira chance mais clara foi aos 21 minutos. Após a zaga afastar mal cobrança de falta, Alex Ruan chutou firme, de primeira, e a bola saiu próxima ao travessão.

Gol do Leão Baio

Aos 32 minutos, Diego Tavares cruzou, Guilherme Queiróz cabeceou e Tanaka fez boa defesa. Na sequência, no contragolpe, Marcelinho lançou Wesley, que arrancou sozinho com Matheus Nogueira e não desperdiçou, com um toque para o fundo do gol: 1 a 0.

Tanaka confirmou sua excelente atuação. Aos 40, Luiz Henrique cruzou, Olávio cabeceou e o goleiro se esticou todo para fazer grande defesa. A arbitragem já marcava impedimento. Aos 44, Guilherme Queiróz fez boa jogada, chutou forte e o camisa 1 fez nova grande defesa.

O Inter ainda teve novas chances com Venícius, aos 35 e 43, assustando o Brusque.

Próximo jogo

O Brusque visita o Criciúma em jogo que começa às 19h desta quinta-feira, 15, no estádio Heriberto Hülse. O Inter de Lages enfrenta a Chapecoense na Arena Condá a partir das 19h30 desta quarta-feira, 14.

Brusque 0x1 Internacional

Campeonato Catarinense

6ª rodada

Domingo, 11 de fevereiro de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Partida sem presença de público

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei (Guilherme Queiróz 10′-2ºt), Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison (Serrato 10′-2ºt), Jhemerson; Dentinho, Paulinho Moccelin (Maycon Douglas 10′-2ºt); Olávio.

Técnico: Luizinho Lopes

Internacional: César Tanaka; Júlio Ferrari, Diogo Rangel, Caio Sena, Gabriel Costa; Bruno Sena (Calebe 30′-2ºt), Felipe Favero; Marcelinho (Matheus Campos 19′-2ºt), Danilo (Wesley 19′-2ºt), Baianinho; Venícius.

Técnico: Márcio Marolla

Trio de arbitragem: Bráulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Johnny Barros de Oliveira (CBF) e Tais Cristóvão da Silva (CBF)

Quarto árbitro: Igor da Silva Albuquerque (FCF)

Cartões amarelos: Ronei, Madison, Serrato; Baianinho, Júlio Ferrari.

