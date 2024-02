Igreja pega fogo durante culto com 40 pessoas em Blumenau

Na noite deste domingo, 11, um incêndio começou durante um culto na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Progresso, por volta das 19h, em Blumenau. Haviam 40 pessoas no local no momento, mas ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar está investigando a possível causa.



O imóvel de madeira, de aproximadamente 100m², está localizado na rua Francisco Manoel dos Santos, no bairro Progresso. De acordo com os bombeiros, o fogo estava concentrado no primeiro andar, onde estava a cozinha, e danificou apenas 28m² do imóvel. Para conter o incêndio, o Corpo de Bombeiros usou cerca de 3 mil litros de água.

Segundo o relato do pastor da Igreja, o incêndio começou durante um culto no salão principal da Igreja, que fica no segundo andar, e tinha cerca de 40 pessoas presentes no momento. Ao notarem o incêndio, todos que estavam no local saíram imediatamente e ninguém foi ferido.

Leia os destaques da semana:

1. Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

2. Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

3. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

4. Guabiruba abre concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

5. Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: