Fundadora da Magazine Luiza morre aos 97 anos

Morreu nesta segunda-feira, 12, Luiza Donato, fundadora do Magazine Luiza, aos 97 anos, em Franca (SP).



“Em uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem exclusivamente à casa e à família, ela ousou ao batalhar para realizar o sonho de empreender”, publicou a empresa em seu perfil no Instagram.

Ao lado do marido, Pelegrino José Donato, comprou a Cristaleira, uma loja de presentes localizada no centro de Franca, que logo seria rebatizada pelos fregueses como Magazine Luiza.

Luiza Trajano Donato não teve filhos. No início da década de 90, escolheu uma sobrinha, Luiza Helena Trajano, como sucessora.

Confira o texto publicado pela Magazine Luiza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu do Magalu 💙 (@magazineluiza)



Leia os destaques da semana:

1. Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

2. Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

3. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

4. Guabiruba abre concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

5. Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: