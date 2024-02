Dois homens têm suspeita de fratura na perna após acidente entre carro e moto em Brusque

Dois homens ficaram feridos na tarde deste domingo, 11, após um acidente entre moto e carro na Estrada Geral da Serra do Moura, no bairro Santa Luzia, em Brusque.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a colisão envolveu um Volkswagen Gol e uma moto Honda CG Titan 150. O condutor do carro, de 28 anos, não se feriu.

O motociclista, de 36 anos, estava deitado na via, com ferimentos e suspeita de fratura na perna esquerda. O passageiro da moto, de 53 anos, também se encontrava deitado na rua, com ferimentos e suspeita de fratura na perna esquerda.

As duas vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Azambuja. Além dos bombeiros, o Samu e a Polícia Militar também foram acionados.

A dinâmica do acidente não foi informada, assim como a identidade dos envolvidos.

