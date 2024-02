Vacinas da dengue: Ministério da Saúde anuncia que SC está fora da primeira remessa do imunizante

O Ministério da Saúde informou na última quinta-feira, 8, que Santa Catarina não vai receber doses da vacina contra a dengue nesta primeira remessa, devido à quantidade limitada de imunizantes disponíveis. Não há previsão de quando as doses chegam ao estado.

De acordo com a Nota Técnica do MS, “a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município”.

Desta forma, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) aguarda novas informações do Ministério da Saúde acerca do envio de doses ao estado.

Dengue em Brusque

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, atualizou, nesta sexta-feira, 9, os números de dengue e dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika, entre outras doenças. Os dados apontam que o município tem 34 casos confirmados de dengue em 2024.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira, com 13 casos confirmados. Os outros se dividem nos bairros Águas Claras, Bateas, Cedrinho, Dom Joaquim, Maluche, Planalto, Rio Branco, Santa Terezinha, São Pedro, Steffen e Volta Grande.

Nesta semana, foram registrados 11 novos casos de dengue. Não há pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém há quatro pacientes internados em enfermaria hospitalar.

Focos

São 132 focos confirmados no município, espalhados em 24 regiões da cidade. Os bairros com maior taxa de incidência foram: São Pedro com 15 focos; Águas Claras e Centro II, com 12, Guarani com nove; Bateas e Steffen com oito focos cada; Dom Joaquim com sete e 1° de Maio, Maluche e Rio Branco com seis focos cada; Azambuja e Souza Cruz com cinco cada; Cedrinho, Centro I e Santa Luzia com quatro cada.

A contagem segue com Limeira, Limoeiro, Nova Brasília e Santa Terezinha, com três focos cada; Poço Fundo, Santa Rita, São Luiz e Tomaz Coelho com dois cada; Cedro Alto com um. O único bairro na cidade que não registrou foco algum, foi o bairro Ponta Russa.

Pulverização

Na próxima quarta-feira, 14, ocorrerá mais uma ação de pulverização contra a dengue. O bairro da vez é a Limeira, nas ruas: Hilário Hoefelmann; Elvira Hoefelmann; Frederico Francisco da Silva; Florentino Gilli; Rio Grande do Sul e Paraná.

A orientação é que os moradores recolham seus animais de estimação, e deixem as janelas abertas. Caso chova, a pulverização será transferida para o dia posterior, na quinta-feira (15), pela manhã ou à tarde.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

